Coudet: "Me voy de Racing con dos títulos y siendo mejor entrenador"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El DT de Racing, Eduardo Coudet, dijo que se va del club "con dos títulos y siendo mejor entrenador", luego de obtener el Trofeo de Campeones al vencer esta noche a Tigre por 2-0 en Mar del Plata.



"Me voy de Racing habiendo ganado dos títulos y habiendo crecido como entrenador para seguir 'laburando' en el fútbol, que es mi pasión", expresó el "Chacho" en declaraciones a la prensa.



"Jugamos una final ante un gran rival, hicimos un buen partido frente a un duro adversario como lo preveíamos, y sumamos otro título que se merecían Racing y toda su gente", valoró el ex DT de Rosario Central.



Luego, respondió a las críticas que había recibido cuando incorporó a varios jugadores para la presente temporada, que estimaban que no estaban a la altura del equipo. "Vieron que no eran tan malos (Nicolás) Reniero, (Walter) Montoya y (Matías) Rojas, había que tener paciencia y así los pudimos llevar para que se adaptaran y pudieran mostrar sus condiciones", replicó el nacido en Buenos Aires, de 45 años.



Coudet resaltó que cerró "un ciclo de dos años con dos títulos" desbordando de alegría porque soportó "muchas críticas cuando el equipo no rendía como se pretendía", dijo.



Otro punto que destacó fue el rendimiento del equipo, al considerarlo "muy competitivo" pese a reconocer que "en el segundo semestre de este año no fue tan regular, en especial en los últimos partidos de la Superliga -antes del receso-, pero esto le sucede a la mayoría de los conjuntos del fútbol argentino".



"Al irme quedo muy agradecido a los dirigentes de Racing, al club, a los jugadores, a los hinchas, por lo bien que me trataron, a la vez me voy dejando dos títulos más para la institución en 2019 y con otra final a jugar -la Supercopa Argentina ante River en enero próximo-", manifestó Coudet al cierre de su despedida para emigrar hacia el fútbol de Brasil, donde en enero próximo asumirá la conducción de Internacional, de Porto Alegre.