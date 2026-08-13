Coudet recupera a Tobías Ramírez para la seguidilla decisiva de River

En medio de un presente irregular y con una seguidilla que puede marcar el futuro de Eduardo Coudet en River, el entrenador suma una alternativa inesperada para la defensa. Tobías Ramírez, de 19 años, volvió a tener minutos en Reserva y quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

El zaguero llegó al Millonario a fines de marzo, justamente desde Argentinos Juniors, pero una lesión en el menisco externo lo obligó a pasar por el quirófano y permanecer cuatro meses fuera de las canchas.

Volvió a jugar después de cuatro meses

Ramírez recibió el alta médica hace casi dos semanas y este martes volvió a disputar un partido formal. Fue en el empate 0-0 de la Reserva de Marcelo Escudero frente a Godoy Cruz, donde completó minutos que pueden abrirle nuevamente la puerta del plantel profesional.

Su posible regreso llega en un momento clave para Coudet. River recibirá este domingo a Argentinos Juniors y luego afrontará los cruces de Copa Sudamericana, en una serie de partidos que serán determinantes para el ciclo del entrenador.

Una alternativa para la defensa

Desde su llegada a River, Ramírez solamente disputó 45 minutos. Fue el 12 de abril ante Racing, en Avellaneda, donde comenzó con algunas dudas y fue reemplazado en el entretiempo después de recibir una tarjeta amarilla a los ocho minutos.

Ahora, el defensor puede ofrecerle a Coudet una variante por cualquiera de los dos perfiles. Aunque es diestro, se siente cómodo como segundo marcador central y se destaca por su agresividad en los cruces y por la claridad para iniciar el juego.

Por el momento, la intención sería mantener la zaga titular, pero el regreso de Ramírez amplía las posibilidades. Con Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González y el propio juvenil, Coudet vuelve a contar con hasta cinco alternativas para armar la última línea.

Para el pibe de 19 años, el desafío será recuperar terreno después de una larga espera y demostrar que puede convertirse en ese refuerzo que River necesitaba para afrontar una etapa decisiva.