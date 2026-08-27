El futuro de Eduardo Coudet como entrenador de River quedó en duda después de la eliminación de la Copa Sudamericana. El Millonario perdió ante Independiente Santa Fe por penales en el Monumental y el golpe deportivo profundizó la crisis que atraviesa el equipo.

Tras la derrota, el técnico decidió suspender la conferencia de prensa que debía brindar ante los medios. Luego del partido mantuvo una extensa conversación con los principales dirigentes de River, en medio de la incertidumbre por su continuidad.

Este jueves será una jornada determinante para Coudet. El entrenador volverá a reunirse con la dirigencia para analizar la situación y definir los próximos pasos. El encuentro se dará mientras crece la presión de los hinchas, que durante la madrugada expresaron su enojo en el hall del Monumental y reclamaron cambios.

La continuidad del técnico ya venía siendo cuestionada por los resultados del equipo en el torneo local. River todavía no consiguió ganar en el Clausura y acumuló una serie de resultados negativos que habían puesto a Coudet en una situación cada vez más complicada.

La eliminación internacional terminó de aumentar la tensión. River empató 1-1 con Independiente Santa Fe durante los 90 minutos y luego cayó en la definición por penales, quedando afuera en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La reacción de los hinchas fue inmediata. En el hall del Monumental hubo insultos contra Coudet y el presidente Stefano Di Carlo, además de un fuerte pedido por el regreso de Ramón Díaz. La protesta reflejó el malestar que existe alrededor del equipo y de la conducción del club.

Mientras tanto, Coudet quedó nuevamente en el centro de la escena. El entrenador fue visto retirándose rápidamente hacia los vestuarios después de la eliminación y evitó realizar declaraciones ante la prensa.