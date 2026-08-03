La derrota de River Plate por 1-0 frente a Rosario Central desató una nueva jornada de tensión en el estadio Monumental. Tras el encuentro, el entrenador Eduardo Coudet mantuvo una extensa reunión con el presidente del club, Stéfano Di Carlo, para analizar el difícil presente futbolístico del equipo.

El cónclave comenzó luego de que el técnico dialogara con sus dirigidos en el vestuario y se extendió por más de dos horas. También participaron los integrantes del cuerpo técnico. Mientras tanto, Coudet no brindó la habitual conferencia de prensa, una decisión que, según trascendió, había sido acordada previamente con los jugadores.

El entrenador abandonó el estadio cerca de las 23.30, evitando responder las preguntas de los periodistas que aún permanecían en el Monumental.

De acuerdo con lo resuelto en la reunión, la dirigencia decidió mantener a Coudet al frente del equipo y otorgarle un voto de confianza para intentar revertir el mal momento deportivo.

El respaldo, sin embargo, llega en medio de una crisis de resultados. River perdió los tres partidos disputados en el Torneo Clausura, acumula cuatro derrotas consecutivas en el semestre si se contabiliza la eliminación en la Copa Argentina y cinco caídas al hilo en competencias de la AFA, incluyendo la final del Torneo Apertura.

El clima también se trasladó a las tribunas. Tras el pitazo final, un importante grupo de hinchas expresó su descontento con silbidos y cánticos, e incluso pidió el regreso de Ramón Díaz al banco de suplentes.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo compromiso frente a Tigre. Una nueva derrota podría volver a poner en discusión la continuidad de Coudet, cuyo margen de maniobra parece cada vez más reducido.