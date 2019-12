Coudet tiene inconvenientes para definir la formación de Racing frente a Lanús

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de Racing, Eduardo Coudet, cuenta con inconvenientes para armar el equipo para enfrentar a Lanús, este sábado a las 21.45, con público visitante, en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Darío Herrera, por la 16ta fecha de la Superliga.



Será un partido clave para ambos conjuntos, que marchan con 26 puntos, que intentan acercarse a la línea de los punteros Boca Juniors y Argentinos Juniors (29) y buscan un lugar en la Copa Libertadores 2021.



Los inconvenientes principales radican en los lesionados que tiene el plantel, como el capitán y goleador Lisandro López, que se está recuperando de una contractura en el gemelo derecho por la que no jugó en el empate con Defensa y Justicia (1-1).



Al ex Olympique de Lyon se lo preservará -casi seguro- para la final con Tigre por el Trofeo de Campeones, a jugarse el sábado 14 a las 19.10, en el estadio José María Minella, de Mar del Plata.



Otro averiado es el zaguero Nery Domínguez, que padece una inflamación en el recto anterior de la pierna derecha. Por ello, el ex Rosario Central se entrena diferenciado y. también sería preservado para la misma final.



Además están descartados quienes ya no venían jugando, el zaguero Leonardo Sigali, que arrastra una dolencia en la rodilla izquierda y el volante chileno Marcelo Díaz, con un desgarro grado dos en el recto anterior de la pierna derecha.



A ello hay que sumarle la situación particular del delantero Jonatan Cristaldo, denunciado por abuso y maltrato de parte de su pareja, situación que lo tiene marginado del primer equipo.



En consecuencia, el 'Chacho' Coudet repetiría la pareja ofensiva presentada en el último compromiso con Defensa, Nicolás Reniero y Darío Cvitanich; mientras Lucas Orban reemplazaría a Domínguez en la defensa y podría haber un cambio táctico en el medio con el ingreso de David Barbona por Walter Montoya.



La formación de Racing sería así con Gabriel Arias; Iván Pillud, Alejandro Donatti, Orban y Eugenio Mena; Montoya o Barbona, Mauricio Martínez, Matías Rojas y Matías Zaracho; Reniero y Darío Cvitanich.



Con respecto a la contratación del técnico Jorge Sampaoli, con destacada campaña en el Santos, de Brasil, la situación se definirá la semana próxima cuando el ex seleccionador argentino responda a la propuesta de Diego Milito, mientras continúa Ramón Díaz como principal opción para el cargo que dejará vacante Coudet, tras la final con Tigre.