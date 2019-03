Crear universidades impacta en el crecimiento económico

El incremento en la cantidad de universidades está asociado de manera positiva con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita, según un estudio realizado por los investigadores Anna Valero (London School of Economics) y John Van Reenen (Instituto Tecnológico de Massachusetts), publicado en febrero en la revista especializada Economics of Education Review.

El estudio, titulado “El impacto económico de las universidades: evidencia alrededor del mundo” (“The Economic Impact of Universities: Evidence from Across the Globe”), analizó datos de 15.000 universidades en 78 países y concluyó que incrementar 10% la cantidad de universidades en una región se asocia con una mejora de 0,4% en el PIB per cápita de esa región.

Según el estudio de Valero y Van Reenen, este efecto positivo en la economía no es solo consecuencia de mayor inversión directa en las universidades (construcción, salarios, entre otros). Los autores encontraron que, además, puede deberse a dos mecanismos. El primero: la generación de más y mejor capital humano contribuye al crecimiento económico. El segundo mecanismo es la innovación: se halló una asociación positiva entre crecimiento de universidades y de patentes. A su vez, la cantidad de patentes se relaciona con el crecimiento del PIB per cápita.

En una revisión del estudio, Marcelo Rabossi, doctor en Educación y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), pone el foco en el caso de Argentina: “Cuando se toma en cuenta lo ocurrido durante los últimos 30 años en nuestro país, se advierte que mientras se duplicó la cantidad de universidades, el crecimiento económico per cápita se ha mostrado bastante errático”.

El especialista plantea que sería relevante “correlacionar crecimiento económico con el tipo y la calidad del capital humano que se está formando: si la calidad impartida es baja, el tipo de trabajo relacionado podría ser de menor calidad y, por lo tanto, daría como resultado un menor crecimiento económico”. Rabossi agrega: “Por otro lado, sería relevante incluir una variable que vinculara crecimiento y el tipo de capital humano que se ha formado. Digamos: en qué áreas del conocimiento se concentra la mayor cantidad de graduados”.

Reportes de la serie Tendencias y Evidencias en Educación

Los reportes del Observatorio Argentinos por la Educación buscan difundir las últimas tendencias de la investigación sobre temas educativos relevantes. Para ello, se relevan artículos de acceso abierto publicados en revistas académicas internacionales sobre educación.

El equipo del Observatorio analiza los artículos, contacta a los autores antes de publicar el reporte y convoca a fuentes locales para comentar el artículo. En este caso, el reporte incluye la revisión de Marcelo Rabossi (UTDT) y comentarios de Ana García Fanelli (CEDES-CONICET) y Juan Carlos del Bello (rector de la Universidad Nacional de Río Negro)