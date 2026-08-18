Crece el interés de las empresas sanjuaninas por profesionalizarse y cumplir con los estándares que exige la industria minera. La contadora Sandra Suárez, creadora de un sistema de acompañamiento integral para proveedores locales, el "método REM", explicó a DIARIO HUARPE que muchas firmas ya están buscando asesoramiento para no quedar afuera de las licitaciones mineras por cuestiones administrativas que pueden resolverse con tiempo.

"Las empresas están entusiasmadas, están expectantes. Son muy conscientes de que tienen que estar a la altura de los estándares que hoy el compliance internacional exige", afirmó Suárez. La profesional destacó que muchas firmas sanjuaninas ya cuentan con un buen nivel técnico, pero desconocen otros requisitos —fiscales, contables, ambientales o de gobernanza— que las operadoras mineras exigen para homologarlas como proveedoras.

Un acompañamiento

El sistema que desarrolló Suárez nació de su experiencia al observar que muchas empresas perdían contratos no por falta de capacidad técnica, sino por no cumplir con alguna arista administrativa o normativa. "No venimos a capacitar, venimos a diagnosticar y acompañar. Es como una clínica: vos diagnosticas la empresa y a partir de ahí comenzás el acompañamiento", explicó.

Sandra Suárez, creadora del Método REM en el Lanzamiento del Método REM. Foto: (Gentileza)

El proceso incluye un análisis integral de la situación fiscal, financiera, de riesgos y de cumplimiento ASG (ambiental, social y de gobernanza).

"Si llevás el acompañamiento con tiempo, cuando llegue el momento de la licitación vas a estar preparado y no vas a tener sorpresas".

Avales institucionales y plataforma digital

La presentación del método REM ya cuenta con respaldos institucionales. Fue declarado de interés provincial en lo social, económico y académico por la Cámara de Diputados de San Juan (Resolución 52-2026), y obtuvo el aval de la Universidad Católica de Cuyo (Resolución 659R-2026). Suárez también adelantó que están desarrollando una plataforma digital llamada "Mi Network" para dar seguimiento a las empresas una vez que alcancen los estándares de elegibilidad. "El que esté inscripto en esa plataforma es porque está elegible y va a tener un seguimiento", detalló.

Empresas de otras provincias y países se interesan

El interés por el método REM trascendió las fronteras provinciales. Suárez contó que recibieron consultas de otras provincias y de un país vecino, que buscan saber cómo vincularse con San Juan y cumplir con los requisitos para ser proveedores. "Hay empresas que quieren venir a San Juan a prestar servicios, pero también los sanjuaninos podemos asociarnos con empresas de afuera y subcontratar. La idea es que los contratos queden en nuestra provincia", señaló.

El desafío de sostener los contratos

Para Suárez, no basta con ganar una licitación: hay que sostener el contrato en el tiempo. "Cuando comienzan a prestar el servicio, se tienen que financiar, porque los cobros no son inmediatos. También hay que estar preparados para pedidos que superen la capacidad de provisión. Nosotros también los guiamos en eso", explicó.

La profesional insistió en que la minería es una oportunidad que San Juan no puede desaprovechar. "Tenemos una tierra rica. Hoy, San Juan es una de las provincias más importantes en el desarrollo minero. No podemos perder la oportunidad nosotros como locales de estar en primera línea a la hora de ser elegibles", concluyó.