El uso de anticoncepción de emergencia crece en Argentina y especialistas advierten que todavía persisten dudas y mitos alrededor de la llamada “pastilla del día después”. Se estima que en el país se consumen alrededor de 1,5 millones de unidades por año, aunque no existe un registro nacional único que contemple tanto las ventas en farmacias como las entregas gratuitas en hospitales y centros de salud.

Según explicó Lorena Bozza, presidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA), los datos del mercado muestran un pico de utilización en 2023, una caída durante 2024 y 2025 y una leve recuperación en 2026. La especialista aclaró que esas cifras no incluyen necesariamente todo lo que se distribuye de forma gratuita en el sistema público.

Uno de los puntos que buscan remarcar los profesionales es que no es necesario esperar al “día después” para tomarla. Por el contrario, debe utilizarse lo antes posible después de una relación sexual sin protección, una falla del método anticonceptivo o una situación de violencia sexual, ya que cuanto antes se tome, mayor es su eficacia.

Hasta ahora, una de las opciones más utilizadas era el levonorgestrel, cuya ventana de uso es de hasta tres días. La novedad es la llegada a Argentina del acetato de ulipristal, que puede emplearse hasta cinco días después y mantiene mayor eficacia especialmente cuando la relación sexual ocurrió cerca del momento de la ovulación.

Los especialistas también remarcan que la anticoncepción de emergencia no es abortiva. Su principal mecanismo consiste en retrasar o inhibir la ovulación y no interrumpe un embarazo ya implantado ni afecta a un embrión en desarrollo.

Además, puede utilizarse más de una vez si existe una nueva situación de emergencia, incluso dentro de un mismo ciclo menstrual. De todos modos, los profesionales aclaran que no está pensada para reemplazar a los métodos anticonceptivos de uso habitual, ya que existen alternativas más eficaces para la prevención continua del embarazo.

Otro de los mitos que buscan desterrar es que pueda afectar la fertilidad futura. Según AMAdA, la anticoncepción de emergencia no altera la capacidad reproductiva a largo plazo y la fertilidad se recupera rápidamente después de su utilización.

Desde 2023, el levonorgestrel de 1,5 miligramos es de venta libre en farmacias de Argentina y también puede solicitarse de manera gratuita en hospitales y centros de salud. El ulipristal, en cambio, se comercializa bajo receta y se presenta en una dosis única.

Los especialistas destacan además que ninguno de estos métodos protege contra infecciones de transmisión sexual, por lo que insisten en la importancia de combinar el acceso a anticonceptivos con información adecuada y educación sexual.