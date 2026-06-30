La crisis humanitaria en Venezuela se agrava con el paso de los días tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el pasado 24 de junio. A seis días de la tragedia, miles de personas continúan sin hogar, la ayuda llega con dificultades y las autoridades internacionales advierten sobre el riesgo de una emergencia sanitaria de gran magnitud.

El estado de La Guaira, considerado la "zona cero" del desastre, concentra la mayor parte de los daños. Allí, decenas de miles de personas permanecen a la intemperie luego del colapso de cientos de edificios, mientras las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que la escasez de alimentos es generalizada, los servicios esenciales permanecen interrumpidos y gran parte de la conectividad continúa fuera de funcionamiento. Además, alertó que la limitada distribución de ayuda comenzó a generar conflictos entre los damnificados.

"Aquí dan provisiones pero a veces se matan por la comida", relató Daniela Armas, una joven de 18 años que permanece en Catia La Mar tras resultar herida durante el sismo. Otros vecinos denunciaron desorganización en la entrega de asistencia y cuestionaron que los primeros en retirar suministros fueran integrantes de las fuerzas militares.

La Organización Mundial de la Salud también manifestó su preocupación por el riesgo de brotes epidémicos. Su portavoz, Christian Lindmeier, advirtió que el colapso del sistema sanitario podría favorecer la propagación de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina.

Mientras tanto, cientos de voluntarios y personal médico trabajan para asistir a los sobrevivientes. "Faltaría más ayuda", expresó la médica Diorjailis Escalona, quien colabora en las tareas de emergencia y destacó la importancia del apoyo internacional.

Para facilitar el ingreso de suministros, efectivos de los Marines de Estados Unidos reactivaron el puerto de La Guaira, que había quedado inutilizado tras los terremotos junto con el principal aeropuerto del país. En uno de los depósitos portuarios funciona actualmente una morgue improvisada debido a la cantidad de víctimas.

Al mismo tiempo, el Gobierno venezolano militarizó el acceso a La Guaira y estableció un sistema de permisos para ingresar a la zona afectada, mientras continúan las tareas de rescate con apoyo internacional.

Según Naciones Unidas, 27 países desplegaron cerca de 40 equipos especializados de búsqueda y rescate, integrados por más de 2.000 efectivos y alrededor de 160 perros entrenados. Sin embargo, la ventana crítica de 72 horas para hallar personas con vida ya concluyó y los esfuerzos se concentran cada vez más en la recuperación de cuerpos.

Las cifras preliminares reflejan la magnitud del desastre. La ONU estima que existen alrededor de 50.000 personas desaparecidas, mientras que la NASA calcula que 58.000 edificios resultaron destruidos o sufrieron daños severos. Además, el organismo internacional proyecta unos siete millones de damnificados y pérdidas materiales cercanas a 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del Producto Bruto Interno del país.

En Caracas, el impacto de la tragedia también se hace sentir. Los hornos crematorios del principal cementerio público trabajan al máximo de su capacidad y decenas de familias esperan durante horas para despedir a sus seres queridos. Entre escenas de profundo dolor, familiares continúan recuperando cuerpos de edificios derrumbados mientras el país enfrenta una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente.

Fuente: AFP.