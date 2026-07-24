La polémica que envuelve a Rosalía tras la final del Mundial 2026 continúa sumando capítulos en Argentina. En las últimas horas, una empresa que organizaba traslados hacia los recitales que la cantante española brindará en agosto en el Movistar Arena anunció la cancelación del servicio para todas las fechas previstas.

La decisión fue comunicada a través de un flyer difundido en redes sociales, donde la firma informó que los viajes quedaban suspendidos. Si bien no se brindaron mayores precisiones, la medida se conoció en medio del fuerte rechazo que generó una publicación de la artista luego de la consagración de España sobre la Selección Argentina en la final del Mundial.

El malestar comenzó cuando Rosalía compartió un video relacionado con la celebración española que fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una burla hacia el país. Tras la repercusión, la cantante eliminó la publicación y pidió disculpas en sus redes sociales. "Mala mía, perdón", escribió, además de asegurar que nunca tuvo intención de faltar el respeto y que compartió el contenido sin leer el mensaje que lo acompañaba.

Sin embargo, las disculpas no lograron desactivar la controversia. En redes sociales continuaron los pedidos de boicot a sus presentaciones en Buenos Aires y varios seguidores intentaron revender o devolver sus entradas. A esto se sumó la cancelación de un concierto tributo que iba a realizarse en Córdoba, cuyos organizadores señalaron que la decisión respondió al clima de hostilidad generado en torno a la artista.

Por el momento, los recitales de Rosalía en el Movistar Arena continúan programados y no existe ningún anuncio oficial sobre cambios en las fechas de la gira.