La desaparición de una adolescente de 16 años mantiene en vilo a Mendoza. La joven es intensamente buscada desde hace cinco días, luego de que se perdiera todo contacto con ella, lo que motivó la activación de protocolos de búsqueda y una amplia difusión de su imagen para intentar dar con su paradero. Según informaron medios locales y autoridades, la preocupación aumenta con el paso de las horas debido a que aún no existen datos concretos sobre dónde podría encontrarse.

La denuncia fue radicada por familiares tras constatar que la menor no regresó a su hogar ni respondió mensajes o llamados. Desde ese momento intervienen distintas áreas policiales y judiciales que trabajan en la reconstrucción de sus últimos movimientos y en el análisis de posibles pistas que permitan avanzar en la investigación.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato a la Policía o a los canales oficiales habilitados para la búsqueda. La difusión en redes sociales también se convirtió en una herramienta clave para ampliar el alcance del operativo y obtener datos que puedan resultar útiles.

Mientras continúan los rastrillajes y las averiguaciones, familiares y allegados expresaron su angustia por la falta de novedades. La desaparición de menores genera una rápida activación de protocolos específicos debido a la vulnerabilidad de las víctimas y a la importancia de actuar durante las primeras horas de búsqueda.

La causa permanece bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis. Los investigadores continúan recopilando testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan determinar qué ocurrió con la adolescente y dónde podría encontrarse.

Por el momento, el principal objetivo de las autoridades es localizar a la joven sana y salva. La familia reiteró el pedido de colaboración a la sociedad y solicitó que cualquier dato sea aportado por las vías oficiales para evitar la difusión de información falsa que pueda entorpecer la investigación.