Crece la preocupación por una ola de robos en un barrio privado de Chimbas

El robo de un televisor en una vivienda de Barrio La Laja 1, en Chimbas, que se viralizó en las últimas horas a través de imágenes captadas por cámaras de seguridad, volvió a poner en el centro de la escena la preocupación de los vecinos por la inseguridad en la zona. Habitantes del barrio aseguran que el episodio no fue un hecho aislado, sino parte de una seguidilla de delitos que vienen sufriendo desde hace semanas, principalmente durante la madrugada.

Tras la difusión del video, DIARIO HUARPE dialogó con un vecino del lugar, de apellido Romero, quien aseguró que existe una creciente inquietud entre las familias de la comunidad y reclamó una mayor presencia policial. "Estamos teniendo muchos robos, ya muy seguido y bueno necesitamos un poco de seguridad o que nos escuchen un poco", expresó.

Según relató, el hecho que tomó notoriedad ocurrió durante la madrugada del domingo pasado, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda y sustrajeron un televisor. Sin embargo, sostuvo que la problemática va más allá de ese caso puntual. "El domingo pasado justamente entraron, 3 de la mañana, a las 3:30 y los chicos que entraron ya son delincuentes porque pasan. Es un tema complicado porque se veían en las cámaras de los vecinos con revólver, eso es lo que más temor les genera, obviamente que la inseguridad también pero digo que vayan armados", señaló.

Romero explicó que las imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran a tres personas actuando en el sector y remarcó que el temor de los vecinos se incrementó al observar que los sospechosos aparentemente portaban armas de fuego. "Se ven en las cámaras ahí que los chicos son tres, es más, llevaron el televisor. Nosotros estamos con una alarma comunitaria, nos comunicamos entre todos pero hay mucha gente, muchas mujeres con niños, incluso que están solos, gente que vive sola o gente mayor que tiene miedo. Se ha puesto muy peligroso", indicó.

El vecino aseguró que los hechos delictivos se han vuelto frecuentes durante los últimos dos meses y que varios habitantes del barrio fueron víctimas de robos. "Últimamente ya hace un mes o dos meses que venimos sufriendo mucho robo, bueno nosotros, yo he sido damnificado también de un robo en mi casa y el vecino al lado también robaron", relató.

Además, señaló que una de las zonas que genera mayor preocupación es la calle Bonduel, ubicada entre La Laja 1 y La Laja 2. Según explicó, se trata de un sector con amplios espacios descampados que facilitarían el ingreso y la circulación de delincuentes durante la noche. "Está muy descampado en esa zona y entonces es donde es quizás tierra libre para que puedan ingresar", sostuvo.

De acuerdo con el testimonio de Romero, entre ambos barrios viven cientos de familias y, si bien históricamente la zona se caracterizó por ser tranquila, la situación cambió en los últimos meses. Los vecinos afirman haber mantenido reuniones con autoridades y responsables de seguridad, aunque consideran que las medidas implementadas hasta ahora resultan insuficientes.

Mientras el video del robo del televisor continúa circulando en redes sociales y grupos vecinales, los habitantes de La Laja 1 insisten en un mismo pedido: más patrullajes durante la noche y una mayor presencia policial en los sectores que consideran más vulnerables para evitar que la ola de robos siga creciendo.