La crecida del río Paraná mantiene bajo vigilancia a distintas localidades de Corrientes, especialmente a Ituzaingó, donde se prevé que el nivel del agua alcance los 3,50 metros. El aumento del caudal está relacionado con las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú y con las descargas de centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba.

Ante este escenario, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) abrió las compuertas del vertedero principal para manejar el mayor volumen de agua que ingresa al embalse y atenuar los efectos de la creciente.

La medida forma parte de las maniobras de operación de la represa frente al incremento de los aportes hídricos. Desde el organismo explicaron que el caudal que llega al complejo hidroeléctrico ronda los 28.000 metros cúbicos por segundo y que las previsiones indican que podría aumentar durante los próximos días.

Ituzaingó, bajo seguimiento por el nivel del agua

La atención está puesta en la costa de Ituzaingó, donde el río podría alcanzar la marca de alerta de 3,50 metros. Las autoridades mantienen el monitoreo de los registros para evaluar posibles efectos sobre las zonas ribereñas, los puertos y los sectores más bajos.

La previsión de alcanzar ese nivel no significa que toda la localidad esté inundada ni que se haya dispuesto una evacuación generalizada. La evolución dependerá de los aportes de agua que continúen llegando desde la cuenca y de las condiciones meteorológicas de las próximas horas.

En paralelo, del lado paraguayo, la localidad de Ayolas ya registró evacuaciones en sectores afectados por el avance del agua. La cercanía con Ituzaingó mantiene la atención sobre el comportamiento del río en ambos márgenes.

Por qué Yacyretá abrió las compuertas

La represa recibe agua de una extensa cuenca y está condicionada por las lluvias y las descargas de otras centrales hidroeléctricas. En los últimos días, las precipitaciones en la cuenca del Iguazú elevaron considerablemente los aportes al sistema del Paraná.

Desde Yacyretá señalaron que la apertura de compuertas busca atenuar los efectos del aumento del caudal. El organismo aclaró que la creciente responde al fenómeno hidrológico regional y que las maniobras de la represa forman parte de la gestión del volumen de agua que llega al embalse.

Los equipos técnicos continuarán monitoreando los niveles y difundiendo alertas para que las autoridades y las comunidades ribereñas puedan tomar las medidas necesarias.

Por el momento, el escenario en Corrientes es de prevención y vigilancia, con especial atención a la evolución del Paraná en Ituzaingó y en otras localidades próximas a la costa.