La crecida del río Uruguay mantiene en alerta a los vecinos de Paso de los Libres, Corrientes, donde unas 37 personas debieron abandonar sus casas ante el avance del agua. El lunes 12 de octubre, el nivel del río alcanzó los 9,14 metros, por encima de la marca de evacuación, y el Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que todavía no había llegado a su pico.

Uno de los sectores más afectados es el barrio Catamarca, donde las calles de tierra se transformaron en canales de barro, algunas embarcaciones quedaron varadas en zanjas y los vecinos deben cruzar puentes improvisados para ingresar a sus viviendas.

La incertidumbre crece ante la posibilidad de que el nivel continúe aumentando durante los próximos días. La situación se suma a la preocupación regional por las lluvias y los efectos que podría tener el fenómeno de El Niño sobre los ríos del Litoral.

Familias que tuvieron que abandonar sus casas

Lautaro, uno de los vecinos afectados, contó que hace una semana decidió autoevacuarse junto con su pareja y su hija. Se trasladaron a la casa de su suegro, ubicada a menos de 100 metros, pero esa vivienda también está alcanzada por la inundación.

“Nadie sabía que iba a subir. Llegó de repente y tuvimos que evacuar”, relató. Al regresar a su casa, encontró el piso cubierto de agua.

Su mayor temor es que la crecida continúe y alcance el lugar donde se refugió su familia. “Si el agua sigue creciendo va a tapar todo esto”, advirtió. También describió la incertidumbre que viven quienes permanecen en la zona:

“Vos no podés acostarte a dormir, porque te acostás y al otro día estás arriba del agua”.

El vecino reconoció que todavía no sabe adónde irá si el agua avanza sobre la casa de su suegro. La posibilidad de instalar una carpa en una esquina aparece como una alternativa extrema ante la falta de otro lugar donde permanecer.

Patricia, otra residente del barrio, describió un escenario de tensión permanente. “Todo el barrio está tenso. Sabemos que en cualquier momento crece el río y tenemos que salir de las casas”, expresó.

También señaló que los vecinos siguen las mediciones desde sus celulares para saber si el nivel aumenta o se estabiliza, mientras intentan proteger sus pertenencias.

Qué se espera para los próximos días

De acuerdo con las estimaciones del INA, el río Uruguay frente a Paso de los Libres podría continuar subiendo antes de estabilizarse. Por eso, las autoridades municipales y la Prefectura Naval mantienen un monitoreo permanente y continúan con las tareas de asistencia.

En paralelo, el río Paraná se encontraba en 4,98 metros frente a la ciudad de Corrientes, por debajo del nivel de alerta. Sin embargo, las proyecciones técnicas indicaban que podría llegar a los 6 metros hacia mediados de noviembre.

El avance del agua también complica a otras localidades de Corrientes y Entre Ríos, donde se reforzaron los operativos preventivos y de evacuación. La evolución de los ríos y las lluvias previstas serán determinantes para conocer el alcance de las inundaciones en las próximas semanas.