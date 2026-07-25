Misiones activó un plan provincial de emergencia ante la crecida del río Uruguay y el riesgo de inundaciones. En ese marco, más de 40 familias ya fueron evacuadas y las autoridades reforzaron las tareas de prevención y monitoreo en las localidades cercanas a los cursos de agua.

El gobernador Hugo Passalacqua convocó al Comité Provincial de Emergencia, un organismo integrado por autoridades estatales, fuerzas federales, Policía, Bomberos y ministerios provinciales. El objetivo es coordinar la asistencia y preparar los centros de evacuación ante una eventual complicación de la situación.

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran la limpieza de desagües y alcantarillas, la poda preventiva de árboles y la vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas. También continúan las capacitaciones destinadas a equipos de respuesta y docentes.

Cerraron la Garganta del Diablo

La crecida también generó modificaciones en el funcionamiento turístico de las Cataratas del Iguazú. Este viernes, el río Iguazú registró durante la mañana un pico de 7.900 metros cúbicos por segundo, aunque hacia el mediodía la tendencia comenzó a descender.

Ante este escenario, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Circuito Garganta del Diablo y suspendieron las excursiones náuticas en el sector argentino del Parque Nacional Iguazú.

Por el momento, los circuitos Superior, Inferior y el Sendero Verde permanecen habilitados para los visitantes. En el sector brasileño, en tanto, continúan abiertas la pasarela hacia la Garganta del Diablo y la Trilha das Cataratas.

Las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre la evolución de los ríos y analizarán la reapertura de los sectores cerrados cuando las condiciones sean seguras.

El operativo provincial también contempla posibles tormentas severas, caída de granizo y ráfagas intensas, por lo que el monitoreo meteorológico continuará durante las próximas horas.