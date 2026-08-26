A dos meses del lanzamiento de la página web de la Dirección de Consumo Problemático de San Juan, el organismo realizó un primer balance de la herramienta y destacó el crecimiento de las consultas y pedidos de asistencia.

Daniela Merlo, directora de Consumo Problemático, explicó a DIARIO HUARPE que hasta el momento unas 2.900 personas ingresaron a la sección destinada a pedir ayuda. Según detalló, se trata del apartado que concentra la mayor cantidad de visitas y donde se recibieron numerosos pedidos de turnos desde la puesta en funcionamiento de la plataforma.

“Tenemos un balance bastante positivo”, señaló Merlo. “Es una herramienta muy necesaria para la población de San Juan y lo estaban esperando” agregó.

Pero la búsqueda de asistencia no fue el único dato que llamó la atención de las autoridades. También registraron un importante interés en la sección destinada a brindar información sobre los consumos problemáticos.

“Tenemos un porcentaje aproximadamente de 2.900 visitas que hemos tenido a la sección de pedir ayuda” especificó la directora.

El sitio cuenta con guías y recursos con información sencilla para que la población pueda conocer la problemática, identificar señales de alerta y acceder a herramientas de prevención. El contenido despertó el interés de familias, docentes y padres que buscan interiorizarse sobre el tema.

Quiénes pueden pedir ayuda

Uno de los puntos que destacó Merlo es que el pedido de asistencia no necesariamente debe realizarlo la persona que atraviesa una situación de consumo:

“El pedido de ayuda puede ser de un vecino, puede ser de la persona que consume, sería lo ideal” señaló.

La solicitud puede ser realizada por la propia persona, lo que permite conocer su voluntad y conciencia sobre la problemática, pero también puede gestionarla cualquier persona que haya tomado conocimiento de la situación.

De esta manera, quien detecte un caso puede utilizar la plataforma para ayudar a vincular a la persona con los espacios de atención correspondientes.

Además, la página permite consultar las distintas sedes disponibles en la provincia, con sus días de atención, ubicaciones y horarios. Esta información facilita la orientación según el departamento donde se encuentre la persona que necesita asistencia.

Qué datos se solicitan

Para realizar un pedido de ayuda, la plataforma solicita información básica y confidencial. Entre los datos requeridos se encuentran nombre y apellido, DNI, departamento de residencia y un número de teléfono o correo electrónico de contacto.

La información permite determinar a qué espacio de atención debe ser derivada la persona y establecer el contacto necesario para orientarla y gestionar el turno.

Desde la Dirección de Consumo Problemático destacaron que el objetivo de la herramienta es reducir las barreras de acceso y facilitar que tanto quienes atraviesan una situación de consumo como sus familiares y personas cercanas puedan encontrar orientación.