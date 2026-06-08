Creen haber hallado el Arca de Noé y los indicios reabren el debate

La posibilidad de haber encontrado el legendario Arca de Noé volvió a ocupar titulares en todo el mundo tras una serie de investigaciones realizadas en Turquía. El foco está puesto en la llamada Formación Durupinar, una estructura con forma de embarcación ubicada a unos 30 kilómetros del monte Ararat, lugar que la tradición bíblica señala como el sitio donde habría encallado el arca tras el Diluvio Universal.

La teoría no es nueva. La formación fue identificada desde el aire en 1959 y desde entonces despertó el interés de arqueólogos, geólogos y estudiosos de los textos religiosos. Sin embargo, en los últimos años nuevos estudios impulsaron el debate. Equipos de investigación aseguraron haber detectado anomalías subterráneas mediante radares de penetración terrestre, además de estructuras que, según sostienen, podrían coincidir con compartimentos internos similares a los descritos en el relato bíblico.

Entre los hallazgos más recientes también aparecen muestras de suelo con una concentración de carbono superior a la de las áreas cercanas, así como restos marinos y materiales orgánicos que algunos investigadores interpretan como indicios de una antigua embarcación. Además, se encontraron fragmentos de cerámica que sugieren actividad humana en la región hace miles de años, en un período temporal que algunos relacionan con la cronología tradicional del Diluvio.

Los defensores de la hipótesis destacan otro detalle llamativo: las dimensiones de la formación son similares a las medidas atribuidas al Arca de Noé en el libro del Génesis. Esta coincidencia alimentó nuevas expediciones y análisis sobre el terreno.

Sin embargo, gran parte de la comunidad científica mantiene una postura cautelosa. Diversos geólogos sostienen que la Formación Durupinar es simplemente una estructura natural moldeada por procesos geológicos durante miles de años. También remarcan que, hasta el momento, no existen pruebas concluyentes ni estudios revisados por pares que confirmen que se trata de los restos de una embarcación antigua.

Por ahora, el supuesto hallazgo sigue dividido entre la fe, la arqueología y el escepticismo científico. Mientras nuevos estudios buscan respuestas definitivas, la posibilidad de haber encontrado uno de los objetos más emblemáticos de la tradición bíblica continúa despertando fascinación en todo el mundo.