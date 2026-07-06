A más de diez días de los terremotos que devastaron parte de Venezuela, un operativo internacional concentra todas las esperanzas en un edificio derrumbado de La Guaira, donde los equipos de rescate creen que podrían permanecer entre 16 y 19 personas con vida bajo los escombros.

La búsqueda ingresó en una etapa crítica luego de que brigadistas de Argentina, Francia, México y Venezuela ordenaran detener completamente la maquinaria pesada y establecer un estricto silencio en la zona para facilitar la detección de cualquier señal proveniente del interior de la estructura.

El capitán Carlos Gordillo, integrante del equipo argentino de rescate, explicó que la decisión responde a la necesidad de utilizar equipos de alta precisión capaces de captar sonidos y vibraciones imperceptibles para el oído humano.

"Hay aproximadamente entre 16 y 19 personas con vida, según los indicios que tenemos", señaló el rescatista al describir el delicado momento que atraviesa el operativo.

La posibilidad de encontrar sobrevivientes se sustenta en distintos elementos reunidos desde el inicio de la emergencia. Entre ellos figuran señales emitidas por teléfonos celulares atrapados bajo los restos del edificio y el testimonio de un vecino que logró establecer contacto, mediante una radio, con un familiar que permanecía entre los escombros.

Además, durante las primeras horas de trabajo, bomberos venezolanos aseguraron haber recibido respuestas desde el interior del edificio, un dato que reforzó la decisión de concentrar allí los esfuerzos internacionales.

Luego de retirar parte de la estructura con maquinaria pesada, comenzaron las tareas de búsqueda especializada. Perros entrenados recorrieron distintos sectores del edificio hasta donde las condiciones del derrumbe lo permitieron. A partir de ese punto, el trabajo pasó a desarrollarse de manera manual para evitar nuevos colapsos.

Los brigadistas abrieron un pequeño acceso por el que introdujeron una cámara y una sonda acústica aportadas por el equipo francés, herramientas diseñadas para detectar movimientos mínimos y sonidos debajo de toneladas de hormigón.

"Por eso pedimos silencio. La máquina detecta vibraciones muy finas y cualquier ruido externo puede interferir en la búsqueda", explicó Gordillo.

Si los equipos logran confirmar la presencia de sobrevivientes, los rescatistas ampliarán cuidadosamente la abertura para permitir un nuevo ingreso de los perros especializados y definir con mayor precisión el punto desde donde iniciar el rescate.

Pese al tiempo transcurrido desde la tragedia, los brigadistas mantienen la expectativa. "La esperanza siempre está. Los indicios son los que hicieron que todos los equipos fuéramos convocados a este lugar", afirmó el capitán argentino.

Mientras tanto, los especialistas trabajan en turnos rotativos para evitar el agotamiento y sostener la concentración en una misión donde cada minuto puede resultar decisivo.

El edificio forma parte de una de las zonas más afectadas por los terremotos que golpearon La Guaira, donde numerosos inmuebles colapsaron por completo. La magnitud del desastre se agravó porque los sismos ocurrieron durante un feriado, cuando muchas familias se encontraban en departamentos y viviendas ubicadas sobre la costa.