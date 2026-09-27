Crema de limón casera sin leche ni manteca en 10 minutos

Lograr el equilibrio perfecto entre dulzura y acidez en la repostería es posible sin gastar de más. "Si buscamos un relleno que equilibre el dulzor de una torta o un bizcochuelo, la crema de limón es una de las alternativas más acertadas", aseguran los expertos del sector.

Esta preparación representa una solución ideal para quienes necesitan una alternativa liviana y sin lácteos. A diferencia de las recetas tradicionales que llevan mucha grasa, esta versión prescinde totalmente de la leche y la manteca, confiando en el poder de la maicena y el aire de los huevos batidos.

"Esta versión se destaca por ser súper liviana: a diferencia de la pastelera de limón, no lleva leche ni manteca, ya que usa únicamente el poder espesante de la maicena y la estructura que le aportan los huevos batidos a punto", explican sobre su consistencia orgánica. La clave está en usar 125 ml de jugo de limón fresco junto con la ralladura de 2 limones para intensificar el sabor.

Se agregan 150 g de azúcar, 50 g de maicena disueltos en 500 ml de agua y 6 huevos enteros. El costo total estimado para toda la receta no supera los $3500 pesos, convirtiéndola en una opción económica para emprendedores pasteleros.

El proceso requiere integrarlo todo a fuego medio-bajo sin dejar de mezclar con batidor para evitar que el huevo se cuaje antes de tiempo. "El resultado es una crema traslúcida, con el punto justo de acidez y una textura firme una vez que se enfría, ideal para armar capas de torta prolijas o rellenar tartas con merengue, e incluso armar postres en copas", detallan sobre sus usos.

Al retirar de la hornalla, se aconseja volcar en un recipiente y colocar papel film en contacto directo para que no se genere costra. Guardada a la temperatura correcta en heladera, esta crema conserva su textura perfecta durante días.