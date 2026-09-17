La cremación de mascotas se convirtió en una alternativa que comienza a ganar mayor presencia entre las familias de San Juan que buscan una forma diferente de despedir a sus animales de compañía. Lucas Secchi, socio de Petcremaciones San Juan, explicó cómo funciona el servicio, cuáles son sus costos y qué opciones existen para conservar las cenizas y otros recuerdos.

“Realizamos el servicio de cremación de mascotas en San Juan. Retiramos a los animales donde indique el familiar, ya sea en un domicilio particular o en una veterinaria, y luego realizamos la cremación. A las 72 horas entregamos las cenizas en una urna de madera estándar, que está incluida en todos nuestros servicios”, explicó Secchi a DIARIO HUARPE.

Más allá de la urna, el servicio también incorpora distintas alternativas para que las familias puedan conservar un recuerdo de sus mascotas. “Contamos con diferentes recuerdos conmemorativos. Tenemos cuadros donde se puede ilustrar la huella de la mascota y también conservar parte de su pelaje”, señaló.

“También ofrecemos dijes y llaveros en los que se puede introducir el pelaje de la mascota. Además, contamos con una variedad de urnas de distintos materiales, entre ellas biodegradables, importadas, de madera e ilustradas”, agregó el representante.

Una alternativa que llegó a San Juan

La empresa ya tenía contacto con familias sanjuaninas antes de instalarse en la provincia. “Fuimos los primeros en Cuyo desde 2014. Varias familias de San Juan se acercaban a consultar si podíamos retirar a sus mascotas. En ese momento viajábamos hasta la provincia y posteriormente enviábamos las cenizas por encomienda”, contó Secchi.

La llegada de un espacio físico permitió acercar el servicio a quienes buscan esta alternativa. “Hace poco nos asociamos con un pet shop y le dimos la exclusividad de la marca. De esta manera, ya tenemos una oficina en San Juan. Desde que abrimos hemos registrado varias consultas y, al estar más cerca, notamos que hay interés. Está empezando a funcionar”, sostuvo.

Precios y mascotas incluidas

El costo de la cremación varía de acuerdo con el tamaño del animal. “Los servicios arrancan en $340.000 para mascotas pequeñas, como gatos y caniches, mientras que para mascotas un poco más grandes el valor es de $350.000”, precisó Secchi.

La propuesta no está limitada únicamente a perros y gatos. “Hemos realizado cremaciones de distintas mascotas domésticas. Trabajamos con perros, gatos, cuyes, conejos y también algunas aves, como loros”, afirmó.

Dato

En San Juan, Petcremaciones trabaja en conjunto con Tienda Animal, ubicada en avenida Leandro N. Alem Sur 1040. El servicio también se puede consultar a través de Instagram, en la cuenta @petcremaciones_sanjuan.