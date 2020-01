Criação do Plano Nacional "Argentina contra a Fome" é formalizado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O Plano Nacional "Argentina contra a Fome", que tem o objetivo "garantir a segurança e a soberania alimentar de toda a população", foi formalizado através de uma posrtaria publicada no Diário Oficial.



O Ministério do Desenvolvimento Social, comandado por Daniel Arroyo, será o responsável de levar adiante "todas as ações e estratégias" do Plano, com o propósito de garantir "o direito da alimentação" para toda a população argentina.



É que o país "está vivenciando uma emergência alimentar e nutricional", então o Estado deve "garantir a segurança e soberania alimentar de toda a população e famílias argentinas, com especial atenção aos setores com maior vulnerabilidade econômica e social", refere a decisão.



O Plano Nacional "Argentina contra a Fome" começou a funcionar com a primeira reunião do Conselho Federal de Políticas Sociais, realizado em 20 de dezembro, liderada pelo presidente Alberto Fernández. A medida possui cinco componentes, de acordó com o que foi publicado no anexo que acompanha a portaria.