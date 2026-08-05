La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba, sumó un nuevo pedido de la querella. La abogada que representa al padre de la víctima, Fernanda Alaniz, solicitó la detención de cinco personas que podrían haber tenido algún grado de participación o conocimiento sobre lo ocurrido.

El pedido alcanza a la madre y una hermana de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, y a tres personas que alquilaban habitaciones en la vivienda del barrio Cofico donde Agostina fue vista por última vez con vida.

La presentación fue realizada este martes y ahora deberá ser analizada por el fiscal Raúl Garzón, quien tendrá que determinar si existen elementos suficientes para avanzar con las medidas solicitadas por la querella.

Según argumentó Alaniz, la madre y la hermana de Barrelier podrían haber tenido algún grado de participación o conocimiento sobre lo ocurrido con la adolescente entre el 23 y el 30 de mayo.

El pedido también incluye a tres inquilinos de la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico. Agostina ingresó a ese domicilio durante la noche del 23 de mayo, pocas horas antes de que se denunciara su desaparición.

En su presentación, la abogada sostuvo que, debido a las dimensiones de la propiedad, sería posible que los inquilinos hubieran escuchado un presunto grito o pedido de auxilio.

Hasta el momento, la Justicia no ordenó las nuevas detenciones ni determinó la responsabilidad penal de las cinco personas señaladas por la querella.

Ya hay cuatro detenidos

En el marco de la causa ya fueron detenidas cuatro personas.

El principal acusado es Claudio Barrelier, expareja de la madre de Agostina, quien está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.

También están detenidos Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas, quien presuntamente habría facilitado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo; Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier; y Osvaldo Fassetta, investigado por una posible participación logística en el traslado de los restos.

Qué pasó con Agostina

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Agostina salió de su casa durante la noche del sábado 23 de mayo para encontrarse con Barrelier.

La principal hipótesis sostiene que el crimen ocurrió entre las 23.30 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo 24.

La adolescente habría viajado en un remís hasta la vivienda de Barrelier. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al inmueble, pero no captaron el momento en que salió.

Barrelier fue detenido inicialmente durante el operativo de búsqueda e imputado por privación ilegítima de la libertad, debido a que los investigadores consideraban que había sido la última persona que había visto con vida a Agostina.

Una semana después de la desaparición, el 30 de mayo, los investigadores encontraron el cuerpo descuartizado de la adolescente en un campo ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

Ahora, el fiscal Garzón deberá evaluar el pedido presentado por la querella y determinar si existen elementos suficientes para ordenar las cinco nuevas detenciones solicitadas en el marco de la investigación.