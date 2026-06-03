El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, continúa generando conmoción y dolor en su entorno familiar, donde la preocupación ahora también está puesta en el estado de salud de su madre, Melisa Heredia, quien permanece internada.

Según confirmó su padre, Miguel Heredia, la mujer atraviesa un cuadro delicado desde el punto de vista emocional. “Clínicamente está bien, pero el tema psicológico es complicado”, explicó, al referirse al impacto que generó la desaparición y posterior hallazgo sin vida de su hija.

Melisa fue hospitalizada el sábado, incluso antes de que se encontraran los restos de Agostina en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en medio de días de intensa búsqueda e incertidumbre.

Mientras tanto, la familia sigue de cerca el avance de la investigación judicial, que tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, imputado por el femicidio. Sin embargo, los allegados insisten en que no habría actuado solo.

En ese sentido, Miguel Heredia reclamó que se investigue e impute a la dueña del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente. “Esta mujer para mí algo tiene que ver, tiene que estar imputada y demorada”, sostuvo.

El planteo es compartido por otros integrantes de la familia, quienes desde el primer momento sostienen que hubo más personas involucradas en el hecho. “No actuó solo”, remarcan.

Las sospechas también se apoyan en un video que llegó a manos de los familiares, en el que, según indicaron, se observaría el ingreso de dos personas a la vivienda de barrio Cofico donde estuvo Agostina.

Aunque aún no se pudo determinar con precisión la fecha de la grabación, consideran que podría corresponder a momentos posteriores a la llegada de la adolescente junto al acusado.

Por otro lado, la abuela de la víctima, Elizabeth Heredia, cuestionó el accionar inicial de las autoridades durante los primeros días de la búsqueda. “Cuando mi hija fue a hacer la denuncia, nadie nos dio bola hasta el martes, cuando nos recibió el fiscal”, afirmó.

La investigación continúa en curso bajo la conducción del fiscal Raúl Garzón, mientras la familia exige respuestas y justicia en un caso que sigue sumando elementos y que mantiene en vilo a la sociedad.