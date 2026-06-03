En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, su padre, Gabriel Vega, volvió a reclamar justicia y apuntó directamente contra las decisiones judiciales que, según denunció, permitieron que el principal acusado, Claudio Barrelier, estuviera en libertad antes del crimen.

Durante una conferencia de prensa, el hombre fue contundente al referirse a la situación procesal del detenido. “Este tipo nunca debería haber estado libre”, expresó, visiblemente afectado, al cuestionar la actuación de quienes intervinieron en causas anteriores vinculadas al sospechoso.

Vega aseguró que hubo fallas en el sistema judicial que deben ser revisadas y reclamó que se investigue el accionar de los funcionarios que tuvieron participación en esos antecedentes. “No sé el trasfondo, pero deberían haber actuado como correspondía”, sostuvo.

No obstante, diferenció la labor del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación actual, a quien respaldó públicamente. “Me miró a los ojos y me dijo que la iba a encontrar, y lo hizo”, destacó en relación al hallazgo de su hija.

Además, la familia insiste en que la causa debe avanzar sobre posibles responsabilidades adicionales. Los abogados adelantaron que buscarán que se investigue a la dueña de un Ford Ka que aparece en distintas líneas de la causa y no descartan nuevas imputaciones por presunto encubrimiento.

“Quiero que todos caigan presos, que no quede uno”, reclamó Vega, quien también manifestó su convicción de que el acusado no actuó solo. En ese contexto, pidió respeto por la memoria de su hija y cuestionó el tratamiento mediático y político del caso. “No he podido duelar a mi hija porque me estuvieron llamando desde todos lados”, expresó.

El crimen de Agostina ocurrió el sábado 23 de mayo, cuando la adolescente salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba. Durante una semana fue intensamente buscada en un operativo que incluyó rastrillajes y allanamientos, hasta que este sábado sus restos fueron hallados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la muerte se produjo entre la noche del 23 de mayo y las primeras horas del día siguiente, y que la causa fue asfixia mecánica. A partir de estos resultados, el fiscal Garzón recaratuló la causa como homicidio agravado por violencia de género, es decir, femicidio.

Claudio Barrelier permanece detenido e imputado en la causa, mientras la investigación continúa abierta. Tanto la familia como las autoridades no descartan la posible participación de otras personas en el hecho, una hipótesis que sigue bajo análisis judicial.