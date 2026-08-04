Crimen de Johana Antonich: los dos detenidos no declararon

Los dos serenos detenidos por el crimen de Johana Mailén Antonich se negaron a declarar ante la Justicia y continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el asesinato de la joven, ocurrido en un balneario de Mar del Plata.

Los acusados fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes trabajaban como serenos en el predio donde fue encontrado el cuerpo de Antonich.

Ambos fueron indagados por el fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, pero optaron por guardar silencio. Por el momento, permanecerán alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El cuerpo de la joven fue encontrado detrás de una casilla utilizada por los sospechosos. Estaba desnuda, envuelta en una frazada y con las manos y los pies atados con cables.

Qué determinó la autopsia

La autopsia estableció que Antonich murió como consecuencia de una puñalada en la zona cervical, que le provocó una hemorragia fatal.

Los médicos también detectaron lesiones compatibles con maniobras de defensa en brazos, manos y piernas, además de signos compatibles con un abuso sexual.

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar quiénes participaron del ataque. Para eso, los investigadores aguardan los resultados de los estudios de ADN realizados sobre las muestras recolectadas en la escena, que serán comparados con los perfiles genéticos de los dos detenidos.

Según trascendió, los propios acusados presentaban lesiones compatibles con heridas defensivas. Para los investigadores, esas marcas podrían haberse producido durante la resistencia de la víctima frente al ataque.

La falsa entrevista laboral que terminó en el crimen

La investigación comenzó a reconstruir las últimas horas de Antonich a partir de la convocatoria que recibió para una supuesta entrevista de trabajo.

La joven había publicado que buscaba empleo y un hombre se contactó con ella para ofrecerle un puesto de limpieza en un hotel. Como parte del supuesto proceso de contratación, le pidió una fotografía para confeccionar un carnet y luego la citó en un lugar que denominó “Balneario Punta Mogotes Cero”, que no existe.

El sábado por la tarde, Antonich salió de su vivienda rumbo al lugar indicado.

Cerca de las 17, envió a sus familiares una fotografía desde la zona. Después dejó de responder los mensajes, por lo que sus allegados comenzaron a preocuparse y se trasladaron hasta el balneario utilizando esa imagen como referencia.

Horas más tarde realizaron la denuncia por averiguación de paradero.

La investigación permitió posteriormente localizar el cuerpo de la joven en el predio y avanzar sobre los dos serenos que trabajaban allí.

También investigan al remisero y analizan cámaras

La fiscalía busca reconstruir ahora todos los movimientos de Antonich antes de su muerte.

El remisero que trasladó a la joven hasta el lugar ya fue identificado y manifestó su intención de presentarse voluntariamente ante el fiscal para declarar, acompañado por un abogado.

Por el momento, no pesa ninguna orden de detención sobre el conductor, aunque los investigadores analizan su vínculo con la víctima. Según trascendió, ambos habrían mantenido una relación amorosa.

A la investigación también se incorporarán las cámaras de seguridad del balneario. El propietario del predio se encuentra fuera del país, pero puso las imágenes a disposición de la Justicia para que sean analizadas.

Con los dos principales sospechosos detenidos y sin haber declarado, la fiscalía avanza ahora sobre las pruebas científicas, las imágenes de las cámaras y los testimonios para determinar cómo fue el ataque, quiénes participaron y qué ocurrió con Johana Antonich desde que llegó al lugar hasta que fue asesinada.