Los dos hombres detenidos por el crimen de Johana Mailén Antonich, la joven de 24 años hallada muerta en un balneario de Mar del Plata, serán indagados este lunes por el fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7. Se trata de Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes trabajaban como serenos en el predio donde fue encontrado el cuerpo.

Ambos fueron trasladados durante la mañana a la fiscalía para participar de la audiencia en la que se buscará avanzar sobre la mecánica del crimen y establecer las responsabilidades que podrían tener en el hecho.

Los sospechosos fueron detenidos durante la madrugada del domingo, luego de que la Policía llegara al balneario tras un llamado al 911. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, cuando los efectivos arribaron al lugar, dos hombres intentaron escapar y fueron interceptados en las inmediaciones del balneario Waikiki.

Durante el rastrillaje posterior, los agentes encontraron el cuerpo de Johana detrás de una casilla utilizada por los serenos. Según trascendió, la joven estaba desnuda, envuelta en una frazada y tenía las manos y los pies atados con cables.

Qué reveló la autopsia

La autopsia preliminar estableció que Johana murió como consecuencia de una hemorragia grave provocada por una herida de arma blanca en la zona cervical.

Los peritos también detectaron otras heridas cortantes y lesiones compatibles con maniobras de defensa en brazos y piernas, un elemento que ahora forma parte de la investigación para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

A su vez, los dos detenidos presentan lesiones que serían compatibles con una defensa realizada por la víctima. Estos indicios serán analizados junto con el resto de las pruebas reunidas en el lugar.

Cómo fue la última salida de Johana

La reconstrucción preliminar ubica el comienzo de la secuencia el sábado 1 de agosto, alrededor de las 16. Ese día, Johana salió de su casa y les informó a sus familiares que concurriría a una entrevista laboral. Antes de retirarse, dejó a sus dos hijos al cuidado de allegados.

La joven se trasladó junto a un conductor de una aplicación, con quien, según personas de su entorno, estaba iniciando una relación sentimental.

Con el paso de las horas, la familia comenzó a preocuparse al perder contacto con ella. Durante la madrugada del domingo, sus allegados se presentaron en una comisaría y, luego de retirarse, regresaron para formalizar una denuncia por averiguación de paradero a las 2.10.

Poco después, a las 3.51, ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de personas en un balneario donde supuestamente se iba a realizar la entrevista laboral.

La llegada de los efectivos derivó en la detención de los dos hombres que intentaron escapar y en el posterior hallazgo del cuerpo de Johana.

La investigación busca determinar qué ocurrió en el balneario

Con los resultados preliminares de la autopsia, las lesiones detectadas en la víctima y los indicios obtenidos sobre los dos sospechosos, la fiscalía buscará reconstruir las últimas horas de Johana y determinar qué ocurrió desde su llegada al lugar.

Las indagatorias de Díaz Bartolomé y Aquino serán una instancia clave para establecer su versión de los hechos y avanzar en la definición de las responsabilidades penales dentro de la causa.