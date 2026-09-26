La investigación por el crimen de Leonel Santino Ortiz, el nene de 7 años que murió tras quedar en medio de una balacera en Las Heras, Mendoza, sumó tres nuevos imputados. La Fiscalía de Homicidios acusó a Ticiana Yamil Cabrera, Marcos Ernesto Castillo y un adolescente de 17 años por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Con estas nuevas acusaciones, ya son cuatro las personas imputadas por el ataque ocurrido el 14 de septiembre en Villa Junín. El primer acusado fue Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien había sido detenido al día siguiente del crimen. La causa está a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla, que busca establecer qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.

Quiénes son los nuevos imputados

Cabrera, de 21 años, es hija del primer acusado, mientras que Castillo, de 23, es su pareja. Ambos fueron detenidos durante los diez allanamientos realizados esta semana en distintos sectores de Las Heras y la ciudad de Mendoza.

El tercer acusado es un adolescente de 17 años. Por tratarse de un menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva. Los tres habían sido detenidos el miércoles y quedaron a disposición de la Justicia antes de que se formalizara la imputación.

La hipótesis que sigue la Fiscalía

Una de las principales líneas de investigación sostiene que el ataque habría comenzado a partir de un supuesto robo ocurrido horas antes de la balacera. Según la reconstrucción incorporada al expediente, desde el entorno de los nuevos imputados se habría señalado a integrantes de la familia Ortiz como responsables del robo de distintos objetos.

Entre los elementos denunciados como sustraídos figuraban una heladera, un televisor, una garrafa y una estufa. Al día siguiente del crimen, los investigadores secuestraron una heladera que habría pertenecido a ese domicilio mientras era trasladada por personas vinculadas con la familia de Leonel.

El ataque ocurrió cerca de las 21 del lunes 14 de septiembre. De acuerdo con la investigación, varias personas llegaron hasta la vivienda de la familia Ortiz en un automóvil y comenzaron a disparar contra el domicilio.

Leonel recibió tres disparos y fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, pero murió como consecuencia de las heridas. Durante el tiroteo también resultó herido su hermano Matías, quien sufrió una lesión en una de sus orejas.

Qué buscan determinar los investigadores

En la escena fueron encontradas 21 vainas servidas de distintos calibres, por lo que los investigadores consideran que durante el ataque pudieron haberse utilizado entre dos y tres armas de fuego.

Ahora, con cuatro personas imputadas, la Fiscalía intenta determinar cuántas personas participaron del ataque, qué armas fueron utilizadas y cuál habría sido el rol específico de cada uno de los acusados. La investigación continúa abierta y las imputaciones deberán ser sostenidas con las pruebas que se incorporen al expediente.