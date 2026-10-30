La investigación por el brutal asesinato de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada muerta en Corrientes, sumó este viernes 30 de octubre una declaración que podría ser determinante para esclarecer el crimen. El hijo de 13 años de Rosa Leguizamón, una de las cinco personas detenidas, prestó testimonio en cámara Gesell ante la sospecha de que podría haber presenciado el ataque contra la víctima.

La declaración del adolescente fue solicitada por los investigadores para intentar reconstruir los últimos momentos de la docente e identificar a quienes participaron del asesinato. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre lo que manifestó durante la audiencia, aunque su testimonio será analizado junto con las demás pruebas reunidas en el expediente.

El procedimiento se realizó bajo la modalidad de cámara Gesell, un mecanismo que permite recibir declaraciones de menores de edad mediante la intervención de profesionales especializados, con el objetivo de evitar situaciones de revictimización.

Tras la audiencia, Marcos Neironi, abogado defensor de Leguizamón, se refirió al testimonio del adolescente y sostuvo que permitirá conocer nuevos elementos sobre lo ocurrido. "Va dándole noción a lo que va a pasar en esta causa, está mostrando la verdad", expresó.

El letrado también defendió a su clienta, aseguró que no tuvo participación en el crimen y recordó que todavía no prestó declaración como imputada. Según trascendió, Leguizamón podría declarar el próximo lunes 2 de noviembre.

Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados completos de las pericias realizadas sobre distintos teléfonos celulares. Entre los elementos secuestrados se encuentra el chip del dispositivo de la víctima, que será analizado para reconstruir sus últimas comunicaciones y movimientos.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la docente sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba numerosas heridas cortantes y punzocortantes en distintas zonas, principalmente en el rostro, cuello, abdomen y piernas.

Los especialistas también identificaron lesiones defensivas, lo que indica que la víctima habría intentado resistir el ataque. Además, por las características de las heridas, los investigadores consideran la posibilidad de que se hayan utilizado diferentes armas.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Godoy, calificó el asesinato como un hecho de extrema violencia y solicitó que también se investigue la posibilidad de un abuso sexual.

En paralelo, se enviaron muestras genéticas para realizar estudios complementarios y se esperan peritajes que permitan establecer con mayor precisión el momento de la muerte.

Por el crimen permanecen detenidas cinco personas. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz del establecimiento rural, señalado como presunto autor del asesinato.

También están imputados por encubrimiento los peones Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, además de Rosa Leguizamón, pareja de este último. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

La causa continúa abierta y los investigadores esperan que las nuevas declaraciones y los resultados de las pericias permitan determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.