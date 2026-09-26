Un apostador de San Juan ganó $11.500.000 en el sorteo de la Quiniela Max Nocturna y ahora deberá realizar los trámites correspondientes para cobrar el premio. La jugada ganadora fue registrada en una agencia del departamento Sarmiento, aunque hasta el momento no trascendió la identidad de la persona que realizó la apuesta.

El premio se conoció durante las últimas horas y generó expectativa entre los vecinos de la zona, ya que nuevamente una jugada realizada en San Juan terminó entre los tickets favorecidos por uno de los sorteos de la Quiniela Max.

La agencia donde se jugó el ticket ganador

Según se informó, el boleto premiado fue vendido en la Agencia 167/000, ubicada en el departamento Sarmiento.

Por el momento no se conocieron mayores detalles sobre la persona que realizó la apuesta ni sobre la modalidad específica de la jugada que permitió obtener el premio de $11,5 millones.

El dato que sí fue confirmado es que el ticket correspondió al sorteo de la Quiniela Max Nocturna y que fue registrado en una agencia sanjuanina.

Ahora deberá iniciar el trámite para cobrar

Una vez conocido el resultado, el ganador deberá realizar los trámites correspondientes para acceder al dinero, de acuerdo con las condiciones establecidas para este tipo de premios.

Mientras tanto, la identidad del afortunado permanece en reserva. La agencia de Sarmiento quedó así vinculada a una nueva apuesta millonaria que tuvo como protagonista a un sanjuanino.

El premio de $11.500.000 vuelve a poner a San Juan entre las provincias donde se registraron tickets ganadores de la Quiniela Max, aunque en este caso el dato más buscado por los vecinos todavía es quién fue la persona que realizó la jugada.