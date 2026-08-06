Se conoció la primera fotografía tomada en sede policial de Victoria Luz Cantero, la joven detenida y acusada de haber asesinado a su novio, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, en la ciudad chaqueña de Resistencia.

La imagen fue tomada luego de que Cantero quedara bajo custodia por el crimen. Actualmente permanece detenida e imputada, de manera provisoria, por el delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras la Justicia busca reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en la que murió el joven.

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo, en una vivienda ubicada sobre calle Donovan al 1400, en Resistencia. De acuerdo con la investigación, Álvarez Guardia recibió una puñalada en el cuello durante una discusión con Cantero.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, pero murió horas después como consecuencia de la gravedad de las heridas, pese a los esfuerzos realizados por los médicos.

La primera foto de Victoria Luz Cantero después de su detención por el crimen de su novio en Chaco. (Foto: TN)

La versión de la acusada

Tras el hecho, Cantero fue detenida e imputada por el crimen. Sin embargo, cuando declaró ante la Justicia, dio una versión diferente sobre lo sucedido.

Según su relato, recibió un llamado de un amigo que le pidió que se acercara a la propiedad. Al llegar, aseguró que encontró a Matías herido y tendido sobre la vereda.

Su declaración, sin embargo, contrasta con uno de los testimonios incorporados al expediente.

La fiscal Ana González de Pacce, a cargo de la investigación, contó durante una conferencia de prensa que un policía que se encontraba prestando servicio en el hospital escuchó a la joven decir: “Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí”.

El mismo testigo señaló que Cantero se encontraba en un fuerte estado de alteración y tenía sangre en las manos.

El antecedente entre la pareja

La investigación también permitió establecer que existía un antecedente entre Cantero y Álvarez Guardia.

En noviembre de 2025, el joven había denunciado a la ahora imputada. Sin embargo, aquella causa fue archivada debido a que Álvarez Guardia no impulsó la acción penal.

Por otra parte, la fiscalía confirmó que no existen denuncias previas por violencia de género realizadas por Cantero contra la víctima.

Qué busca determinar la Justicia

Mientras la joven permanece detenida, la fiscalía continúa con la incorporación de pruebas y la declaración de nuevos testigos para determinar con precisión cómo se inició la pelea, qué ocurrió durante el enfrentamiento y cuál fue la secuencia que terminó con la muerte del joven de 29 años.

Entre las medidas de investigación se encuentra el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona, cuyos registros podrían aportar información clave para reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

Además, la fiscalía aguarda los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos realizados en el marco de la causa.

Por el momento, el expediente está caratulado provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, González de Pacce aclaró que la calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevas pruebas al expediente.

La Justicia deberá ahora establecer qué ocurrió durante la discusión y determinar si los elementos reunidos hasta el momento permiten confirmar o descartar las distintas versiones sobre el crimen de Matías Álvarez Guardia.