Crimen en Chimbas: identificaron a los involucrados en el asesinato y fuga

Un trágico hecho sacudió a la provincia durante las primeras horas de este jueves. Las autoridades lograron identificar tanto a la víctima fatal como al presunto agresor involucrados en la letal agresión registrada sobre la Avenida Costanera, en el departamento Chimbas.

La mujer fallecida fue identificada como presunta agente del Servicio Penitenciario Provincial de apellido Álvarez, de entre 30 y 35 años. La víctima perdió la vida mientras la trasladaban de urgencia hacia el hospital Dr. Guillermo Rawson, luego de haber sido alcanzada por un impacto de bala en la zona del cuello.

Por su parte, la persona señalada por los investigadores y buscada de manera intensa por las fuerza de seguridad sería un efectivo de la Policía de San Juan de apellido Miranda.

De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan los especialistas a cargo del caso, la secuencia comenzó cuando la integrante del personal penitenciario circulaba a bordo de una motocicleta y resultó embestida por un automóvil sobre la Avenida Costanera.

Tras el impacto y la posterior caída de la conductora a la calzada, el ocupante del rodado mayor descendió, caminó hacia donde se encontraba la mujer tendida y accionó un arma de fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga.

El escenario de la agresión, ubicado a la altura del cruce con la calle Bonduel, permaneció custodiado por efectivos policiales para permitir la ejecución de los peritajes correspondientes a cargo de la División Criminalística.

La causa judicial avanza con la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad para determinar la trayectoria del prófugo, establecer la mecánica precisa del ataque y confirmar si existe un vínculo previo entre las partes.