Crimen en Pocito: la autopsia confirmó que murió por golpes en la cabeza

La investigación por el homicidio ocurrido en Pocito sumó en las últimas horas un dato clave: la autopsia confirmó que la víctima murió como consecuencia de un traumatismo craneal, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento dentro de su vivienda.

El fical Nicolia, anunciando los resultados. FOTO: Gentileza

El fiscal Francisco Nicolía informó que el examen forense determinó que el hombre recibió al menos dos golpes en la zona parietal de la cabeza y que la data de muerte es de aproximadamente 72 horas previas al hallazgo del cuerpo.

“El resultado de la autopsia confirma una muerte dolosa, es decir, un homicidio”, señaló el funcionario, quien además precisó que el cuerpo fue encontrado en la cocina del domicilio, lugar donde se habría producido la agresión.

Una escena sin signos de ingreso forzado

Según detalló la investigación, no se registraron accesos violentados en la vivienda, lo que abre distintas líneas de análisis sobre cómo se produjo el ingreso del agresor. En paralelo, los peritajes detectaron desorden en una de las habitaciones, con cajones abiertos y elementos removidos.

Si bien ese dato podría sugerir un posible robo, el fiscal fue cauteloso: “No descartamos ninguna hipótesis”. En ese sentido, los investigadores trabajan para determinar si hubo faltantes, especialmente luego de conocer que la víctima habría retirado dinero días antes del hecho.

Indicios y peritajes en curso

Durante las primeras diligencias, el equipo forense recolectó distintos elementos que podrían contener rastros del agresor. Entre ellos, se realizaron hisopados en busca de ADN, cuyos resultados serán clave para avanzar en la identificación de posibles responsables.

Además, la autopsia reveló un hematoma en una de las manos de la víctima, lo que sugiere que pudo haber intentado defenderse durante el ataque.

Por el momento, no hay personas detenidas y la causa continúa en etapa investigativa. Tampoco se encontró el teléfono celular del hombre, otro elemento que podría aportar información relevante.

Un entorno aislado y sin cámaras

El crimen ocurrió en una zona rural de Pocito, en una vivienda precaria ubicada dentro de una finca donde la víctima —un productor— vivía solo. De acuerdo con los datos recabados, mantenía poco contacto con sus familiares, aunque sí tenía vínculo con personas de la zona.

La falta de cámaras de seguridad en el área complica la reconstrucción de los hechos. Incluso, una dependencia policial se encuentra a unos 100 metros del lugar, pero efectivos indicaron no haber advertido movimientos ni situaciones sospechosas.

El cuerpo fue hallado por un amigo que lo visitaba con frecuencia y que, al no tener noticias suyas desde hacía aproximadamente una semana, decidió acercarse a la vivienda.

Investigación abierta

Con estos elementos, la fiscalía avanza en distintas líneas investigativas que incluyen la reconstrucción de las últimas horas de la víctima, el análisis de su entorno y el seguimiento de posibles movimientos de dinero.

Mientras se aguardan resultados de pericias clave, el caso sigue abierto y bajo estricta reserva en algunos aspectos para no comprometer el curso de la investigación.