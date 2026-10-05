El horror ocurrió el sábado alrededor de las 18:30 en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos, en Villa La Angostura, Neuquén. Una niña de tres años fue asesinada con un arma blanca y el principal sospechoso es su padre, quien se encontraba en el lugar junto a la menor y su madre.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre habría comenzado una discusión con su pareja y la habría atacado. En medio de la situación, también habría agredido a la niña. La mujer logró escapar de la vivienda por una ventana y fue asistida por un vecino.

La menor había llegado a Villa La Angostura junto a su madre desde Lamarque, Río Negro, para visitar al hombre, quien residía temporalmente en la localidad neuquina por motivos laborales.

El sospechoso está internado

Luego del ataque, el hombre sufrió una grave herida en el cuello que, según la hipótesis que manejan los investigadores, podría haberse provocado a sí mismo. Fue trasladado inicialmente a un hospital local y posteriormente derivado a San Martín de los Andes, donde permanece internado en grave estado y con custodia policial.

Por su condición de salud, hasta el momento no se realizó la formulación de cargos en su contra. La Justicia aguarda su evolución para avanzar con la acusación formal.

La investigación

La causa está encabezada por el fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila. Los investigadores trabajan para reconstruir cómo ocurrió el ataque y determinar las circunstancias que terminaron con la muerte de la niña.

Personal de Criminalística y Policía Forense realizó pericias dentro de la vivienda y secuestró elementos que podrían ser importantes para la causa. También se solicitó la autopsia de la víctima.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el hombre habría atacado a su hija con la intención de provocarle sufrimiento a su pareja. Por ese motivo, la Fiscalía analiza una posible acusación por homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo entre el acusado y la víctima como por el eventual propósito de causar daño a la madre.

La Justicia también solicitó autorización para allanar la vivienda en busca del arma utilizada, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia del crimen.