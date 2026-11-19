Un hombre de 47 años fue detenido en Merlo por el crimen de Manuel Failde, el dueño de una metalúrgica asesinado durante un robo en Villa Luzuriaga. En el procedimiento, realizado mediante un allanamiento de urgencia, los investigadores también secuestraron un Fiat Duna blanco que podría estar relacionado con el hecho.

El detenido fue identificado como Javier Andrés Brescia y quedó a disposición de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. La investigación está a cargo del fiscal Adrián Arribas.

El allanamiento y la detención

El operativo fue realizado por efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Departamental de La Matanza junto con personal de la Dirección Departamental de Investigaciones. A partir de los datos reunidos durante la pesquisa, las autoridades ordenaron un procedimiento en una vivienda ubicada en Donofrio al 1800, en Merlo.

En el domicilio encontraron al sospechoso y secuestraron el automóvil que podría estar vinculado con el crimen. La fiscalía avaló el procedimiento y dispuso notificar al detenido de los cargos en su contra, de acuerdo con el artículo 60 del Código Procesal Penal.

Brescia deberá ser trasladado este viernes por la mañana a la sede judicial para continuar con los trámites correspondientes. La investigación busca establecer las circunstancias del homicidio y la posible participación del detenido.

Cómo fue el crimen del dueño de la metalúrgica

Manuel Failde tenía 67 años y era un empresario jubilado que fue asesinado de un disparo en la cara dentro de su fábrica de Villa Luzuriaga. Su cuerpo fue encontrado el martes por dos trabajadores de una empresa de telefonía que habían ingresado al lugar para realizar tareas de mantenimiento en una antena.

Los empleados habían sido recibidos por el empresario y, cuando terminaron sus tareas, lo encontraron tendido al pie de una escalera. En un primer momento pensaron que se había desmayado y llamaron al 911, pero los médicos constataron su muerte.

Los investigadores detectaron que la caja fuerte estaba vacía, faltaba una pistola calibre .380 que pertenecía a la víctima y también había sido arrancado el grabador de las cámaras de seguridad. Esos elementos reforzaron la hipótesis de un robo, aunque las circunstancias del homicidio todavía no estaban esclarecidas.