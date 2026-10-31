La investigación por el crimen de una mujer y sus tres hijos en Merlo, provincia de Buenos Aires, sumó nuevos elementos que refuerzan la principal hipótesis de los investigadores: que el padre de la familia asesinó a las cuatro víctimas y posteriormente se quitó la vida. Los primeros exámenes forenses revelaron que la madre y los menores, de 10, 12 y 14 años, recibieron dos disparos en la cabeza cada uno, mientras que el hombre presentaba una única herida de arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 29 de octubre en una vivienda de la localidad de Mariano Acosta, ubicada sobre la calle Mercedes al 2400, entre Ensenada y Dinamarca. Los cinco integrantes de la familia, todos de origen venezolano, fueron encontrados muertos dentro de una misma habitación.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, una analista de sistemas de 41 años, y sus hijos Dan Velkan, de 14 años; Alan Nehru, de 12; y Nicole Valentina, de 10. El principal sospechoso es Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, quien también fue hallado sin vida en la propiedad.

Qué revelaron las primeras pericias forenses

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, los estudios preliminares realizados sobre los cuerpos permitieron establecer que tanto la mujer como sus tres hijos presentaban dos heridas de bala en la cabeza.

En cambio, el padre tenía un único disparo en la sien izquierda. Junto a su cuerpo, los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz, que será fundamental para reconstruir la mecánica del hecho.

Para los investigadores, las características de las lesiones respaldan la hipótesis de un ataque intencional contra los cuatro integrantes de la familia, seguido del suicidio del presunto agresor.

Sin embargo, todavía resta avanzar con los análisis periciales y la reconstrucción de la secuencia para determinar con precisión cómo ocurrieron las muertes.

Cómo encontraron los cuerpos de la familia

El hallazgo se produjo después de que Evelyn Carolina Rivero Mejías dejara de asistir a su trabajo sin dar aviso y sus compañeros no lograran comunicarse con ella.

Ante la falta de respuestas, uno de sus colegas decidió acercarse hasta la vivienda para comprobar si se encontraba bien.

Al llegar al domicilio, llamó a la puerta en reiteradas oportunidades, pero nadie respondió. Entonces se asomó por una ventana y descubrió los cuerpos de los cinco integrantes de la familia.

Inmediatamente dio aviso al 911 y personal policial se trasladó hasta la propiedad.

Cuando los efectivos ingresaron, constataron que todos estaban muertos. Posteriormente, Policía Científica comenzó con el relevamiento de la escena y el secuestro de elementos que podrían resultar importantes para la investigación.

Vecinos de la zona aseguraron que durante la madrugada del jueves habían escuchado detonaciones, aunque en ese momento no se realizó ninguna denuncia policial.

El padre publicaba fotografías con armas en sus redes sociales

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la actividad que Mahatma Eyvind Soihit Meza mantenía en sus redes sociales.

El hombre compartía fotografías y videos relacionados con armas de fuego, prácticas de tiro y accesorios para pistolas.

A comienzos de octubre había publicado imágenes de una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo del arma encontrada en la habitación donde estaban los cuerpos.

Además, aproximadamente tres semanas antes del hallazgo había difundido una publicación sobre una práctica de tiro.

Estas publicaciones forman parte de los antecedentes conocidos del presunto autor, aunque todavía no se estableció públicamente qué motivó el ataque.

Una familia que llevaba poco tiempo en el barrio

La familia era de origen venezolano y llevaba más de una década viviendo en Argentina.

Antes de instalarse en Mariano Acosta, había residido en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Su llegada al nuevo domicilio era reciente, por lo que muchos vecinos todavía no los conocían.

Una mujer del barrio contó que había visto a Evelyn por última vez el lunes anterior al hallazgo y la recordó como una persona amable y atenta.

La noticia provocó conmoción entre los habitantes de la zona, quienes describieron el lugar como un barrio tranquilo.

Cómo continúa la investigación

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón, a cargo de los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini.

La investigación busca establecer la secuencia completa de los hechos y confirmar mediante las pruebas científicas la principal hipótesis, que señala al padre como autor de los cuatro homicidios.

Las pericias sobre el arma secuestrada, los estudios forenses y los demás elementos incorporados al expediente serán determinantes para esclarecer las circunstancias del crimen que conmocionó a Merlo.