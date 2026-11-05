La crisis financiera que atraviesa Paraguay tras la intervención de Ueno Bank generó preocupación en el fútbol sudamericano. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) figura entre los principales depositantes de la entidad bancaria, con una inversión cercana a los 14 millones de dólares. Sin embargo, desde el organismo aseguraron que la situación no compromete las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ni el pago de los premios económicos.

Según trascendió en medios paraguayos, la entidad presidida por Alejandro Domínguez mantenía aproximadamente 85.470 millones de guaraníes, equivalentes a unos 14,3 millones de dólares, en certificados de depósito de ahorro (CDA) dentro del banco intervenido.

El conflicto comenzó cuando el Banco Central del Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar graves problemas de solvencia. La medida provocó el cierre de sucursales, la suspensión de operaciones y dificultades para acceder a los fondos de millones de clientes.

La crisis no solamente afectó a los ahorristas particulares, sino también a empresas, instituciones deportivas y organismos que mantenían inversiones en la entidad financiera.

¿Peligran las finales de la Libertadores y la Sudamericana?

Ante la incertidumbre generada por el dinero depositado, desde la Conmebol buscaron llevar tranquilidad y descartaron que la crisis bancaria pueda alterar las definiciones de los principales torneos continentales.

El organismo explicó que los fondos depositados en Ueno Bank corresponden a una inversión financiera que representa aproximadamente el 2,5% de sus ingresos y no afecta los recursos destinados al funcionamiento de las competencias.

De esta manera, la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, se mantiene sin modificaciones. Lo mismo ocurre con la definición de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

Además, la entidad ratificó que los premios económicos están garantizados. El campeón de la Libertadores recibirá 25 millones de dólares, mientras que el ganador de la Sudamericana obtendrá 10 millones.

La crisis bancaria también afectó a futbolistas paraguayos

Las consecuencias del cierre de Ueno Bank también alcanzaron a integrantes de la selección de Paraguay, quienes manifestaron su preocupación por las restricciones para acceder a sus ahorros.

A través de un comunicado, los jugadores expresaron su solidaridad con los miles de ciudadanos perjudicados y reclamaron una intervención transparente de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Los futbolistas también anticiparon que analizarán posibles acciones judiciales para recuperar sus fondos, mientras continúan las protestas de clientes que buscan respuestas sobre el destino de sus depósitos.

La situación bancaria provocó una fuerte crisis económica y política en Paraguay. Mientras avanzan las investigaciones sobre las irregularidades financieras, la Conmebol sostiene que cuenta con los recursos suficientes para garantizar el desarrollo de las competencias internacionales.