La programación habitual del canal de streaming Blender quedó paralizada luego de que sus trabajadores decidieran suspender las transmisiones en vivo como medida de protesta por el despido de al menos 10 empleados.

El conflicto tuvo su punto más visible durante la emisión de “Último Aviso”, cuando el aire fue interrumpido y los integrantes del canal expusieron la situación laboral que atraviesa la plataforma. Desde entonces, los distintos programas del medio permanecen sin emisiones habituales y crece la incertidumbre sobre cómo continuará la grilla.

Los trabajadores denunciaron que las desvinculaciones ocurrieron luego de un reclamo por actualización salarial y exigieron la reincorporación de sus compañeros despedidos.

Incertidumbre por los programas del canal

Uno de los ciclos que quedó en el centro de la atención es “Hay Algo Ahí”, conducido por Tomás Rebord. El conductor aseguró que la empresa despidió a todo su equipo de producción mientras él se encontraba fuera del país y señaló que el programa no puede continuar bajo esas condiciones.

Rebord afirmó que intentó comunicarse con las autoridades de Blender para buscar una explicación y una instancia de negociación, pero sostuvo que no obtuvo respuestas.

Además, adelantó que relanzará de manera independiente el sistema de financiamiento AGOB, con el objetivo de sostener económicamente a los trabajadores afectados y avanzar con la producción de contenidos por fuera del canal.

La postura de la empresa

Desde Blender emitieron un comunicado en el que justificaron las desvinculaciones y señalaron que los trabajadores habrían incurrido en “conductas incompatibles con los valores de la compañía”.

La empresa también cuestionó que se utilizara la pantalla del canal como mecanismo de presión dentro de una negociación interna y, hasta el momento, no anunció la reincorporación de los trabajadores ni una apertura formal de diálogo.

Un canal sin emisiones habituales

Mientras el conflicto continúa, Blender mantiene su programación suspendida y los conductores y equipos evalúan los próximos pasos. La continuidad de los formatos que formaban parte de la grilla quedó condicionada a la resolución del conflicto laboral.

La situación abrió un escenario de incertidumbre para uno de los canales de streaming con mayor presencia en el ecosistema digital argentino, mientras trabajadores y empresa mantienen posiciones enfrentadas.