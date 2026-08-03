La crisis migratoria que atraviesa la ciudad española de Ceuta continúa agravándose. Este lunes, las autoridades locales elevaron a 88 la cifra de personas fallecidas tras el ingreso masivo de más de 50.000 migrantes desde Marruecos, mientras persisten las tareas de control y asistencia.

El Gobierno de Ceuta intensificó el operativo de seguridad con el despliegue de efectivos policiales y militares. Además, instaló una barrera marítima flotante de 500 metros frente a la playa de Tarajal para impedir nuevos cruces irregulares.

Desde el jueves y hasta el fin de semana, España contabilizó más de 48.000 devoluciones de migrantes marroquíes. Hasta el momento, el Gobierno español había informado oficialmente 72 fallecidos, aunque las autoridades de Ceuta actualizaron esa cifra a 88.

El presidente ceutí, Juan Vivas, indicó que todavía permanecen alrededor de 5.000 migrantes en la ciudad. Mientras tanto, continúan las tareas para asistir a quienes permanecen en el territorio y ordenar la situación.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, señaló que más de 1.000 personas recibieron atención médica desde el inicio de la emergencia. También advirtió que los servicios forenses trabajan al límite de su capacidad debido a la cantidad de víctimas.

Por su parte, el Gobierno de Marruecos no emitió declaraciones oficiales sobre el número de fallecidos. La falta de información despertó cuestionamientos de familiares, organizaciones sociales y sectores políticos.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos sostuvo que la tragedia podría ser aún mayor. En un comunicado, afirmó que las muertes podrían alcanzar las 130 personas, además de denunciar la existencia de decenas de desaparecidos y numerosos heridos.

Según medios internacionales, la mayoría de las víctimas fueron trasladadas al antiguo Hospital Militar de Ceuta, ubicado a pocos kilómetros de la playa del Tarajal. Ese fue el punto por el que miles de migrantes intentaron ingresar a nado, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera entre España y Marruecos.