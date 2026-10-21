Crisis en la pareja de Eva Bargiela y Simeone: el reclamo que explotó todo

Eva Bargiela y Gianluca Simeone volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que la modelo decidiera exponer públicamente las actitudes de su pareja durante una reciente transmisión en vivo. Lejos de esquivar los temas vinculados con la intimidad del hogar, la conductora se sumó a una consigna sobre quejas de parejas y enumeró situaciones cotidianas que la hacen renegar. De esta manera, la famosa dejó al descubierto algunas de las pequeñas diferencias diarias que atraviesa con su novio.

Durante su participación en el ciclo de streaming en La casa streming, la blonda admitió sin filtro: "Me gusta la consigna de quejarse de los novios", y comenzó a ejemplificar con su propia experiencia doméstica.

Entre las anécdotas que compartió, relató un episodio insólito relacionado con el baño que la obligó a tomar medidas extremas antes de descubrir la verdad: "Les juro que en un momento pensé que se había roto un caño del baño porque había mucha agua siempre alrededor de la bacha. Llegué a llamar a un plomero y resulta que no había nada roto, era simplemente mi amorcito que se ve que le gusta esparcir mucho el agua", contó entre risas.

Pero esa no fue la única costumbre del deportista que la mediática decidió señalar frente a toda la audiencia. En la misma línea, la influencer también se quejó de lo que tarda su novio en preparar las infusiones cotidianas dentro del hogar que comparten: "Esto también es una queja, tarda 40 minutos en hacer un mate", expresó con total sinceridad ante las cámaras mientras repasaba las rutinas que más le cuestan tolerar del hijo del Cholo Simeone.

Por último, Bargiela hizo mención a una situación que se repite de forma constante en la convivencia diaria y que generó mayor repercusión en las redes sociales: "Otra, no hay ningún tipo de respeto, cuando llega a casa, y casi como si fuese un derecho, no le importa que yo este viendo la televisión y pone fútbol. ¿No te das cuenta que estoy acá? Llegué yo primero", expresó con humor al cerrar los tres ejemplos con los cuales dejó al descubierto los cortocircuitos cotidianos que mantiene con el padre de sus hijo.