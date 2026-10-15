Crisis en MasterChef: dos famosos se pelearon feo y, ¿se viene una renuncia?

Damián Betular, Maru Botana y Elizabeth Vernacci quedaron en el centro de la escena tras un tenso momento ocurrido en Masterchef Celebrity. La histórica cocinera viene cosechando duras críticas en las plataformas digitales por la forma en que prueba las preparaciones al evaluar a los participantes. La polémica creció luego de que los usuarios notaran que la jurado apenas toca los alimentos y toma porciones casi imperceptibles al momento de dar su veredicto.

Esta actitud provocó la reacción de Yanina Latorre, quien aprovechó su participación en el react del formato para criticarla sin piedad. En medio de este clima tenso dentro del programa, Damián Betular sorprendió a todos con una frase que no pasó desapercibida. El hecho ocurrió cuando Elizabeth Vernacci le presentó su cupcake y le sugirió que evitara probar la parte que se había quemado durante la cocción.

Ante la recomendación de la concursante, el pastelero respondió sin dudarlo: "Tengo que comer todo. Para eso me pagan". Las palabras vertidas en la emisión de televisión generaron un revuelo inmediato entre la audiencia digital. La gente en las plataformas no tardó en reaccionar con mensajes como "Un venenoso resultó Betular", "Maru, te hablan" y "Betu te banco", interpretando el dicho como un dardo directo hacia su compañera de estrado.