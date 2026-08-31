La crisis del Pami alcanzó un punto límite tras el inicio de un paro de 48 horas impulsado por más de cien clínicas, sanatorios y hospitales privados que reclaman la actualización de aranceles y el pago de deudas. En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció un plan de "vaciamiento" por parte de la administración libertaria, el cual está dejando a los afiliados a la deriva debido a la eliminación de puestos administrativos y médicos.

La medida de fuerza de los prestadores privados, que solo atienden emergencias, tuvo un impacto directo esta semana cuando el Sanatorio Belgrano en Mar del Plata dejó de prestar servicios a 8.000 afiliados que tenían allí su cápita, incluyendo a pacientes internados.

El desguace de la obra social golpea con fuerza al interior bonaerense. Según ATE, la reducción salarial del 60% y los retiros voluntarios dejarán a varias dependencias prácticamente vacías.

Mario Lugones, ministro de salud.

En Mar del Plata, oficinas clave quedarán reducidas al 30% de su capacidad, con menos de diez empleados; en Tandil, una de las agencias más grandes operará con solo cinco trabajadores; y en Comandante Nicanor Otamendi (General Alvarado), la dependencia se quedaría directamente sin personal. El recorte alcanza también a los profesionales de la salud, ya que no hay trabajadores sociales en Madariaga, Pinamar, Tandil ni en la Agencia Puerto marplatense.

Esta falta de personal administrativo genera un colapso burocrático: hay demoras de más de seis meses en vacantes para residencias geriátricas, centros de día que renuncian por los bajos aranceles y subsidios con montos desactualizados que tardan un año en ser autorizados. A nivel de infraestructura médica, la situación es crítica. En el centro de alto nivel Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata alertaron que 25 camas de internación están cerradas por falta de personal.

Además, no se realizan cirugías cardiovasculares ni de alta complejidad por falta de insumos, y las endoscopias se redujeron al mínimo porque el equipamiento no se repara por falta de fondos. Ante este escenario y la sobrecarga laboral denunciada por los médicos, ATE declaró el "alerta sanitaria en la tercera edad en Mar del Plata y la región".

Esteban Leguizamo, director actual de PAMI.

Frente a la crisis y a los paros recientes en cuatro provincias, el gremio señala que el ministro de Salud, Mario Lugones, mira para otro lado, tras haber considerado que los jubilados del Pami mayores de 80 años son "una carga muy grande".

Mientras la atención se deteriora a niveles inéditos, la interna gubernamental entre los Menem y Santiago Caputo por el control del organismo se agudiza sumando escándalos de corrupción. La tensión llegó a tal punto por la falta de resolución gubernamental que produjo los intentos de salida del viceministro Guido Giana y de los directores del Pami, Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, renuncias que finalmente fueron rechazadas por Karina Milei.

Fuente: LPO.