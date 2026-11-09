Crisis Icardi Wanda Nara: fuerte decisión de Isabella tras agresión a Francesca

La empresaria Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi enfrentan una nueva tormenta mediática tras los incidentes denunciados en Nordelta durante el último fin de semana. Luego de las presuntas agresiones sufridas por Francesca, la Justicia dispuso un allanamiento en la vivienda donde se encuentra el deportista. Ante este escenario, la conductora aclaró varios puntos clave a través de la periodista Naiara Vecchio para desligar a la niña más pequeña del hecho.

Respecto al rol de Isabella durante el tenso episodio, la mediática aseguró de manera contundente que no fue testigo directa de las agresiones físicas denunciadas por la hermana mayor. "Ella NO vio nada por qué NO estaba en el cuarto de su hermana. Estaba sola", indicó la presentadora. De esta manera, buscó frenar las especulaciones sobre contradicciones en los relatos de las menores mientras ella se encontraba grabando MasterChef.

Pese a la restricción perimetral que rige sobre el jugador para proteger a Francesca, el panorama con la menor es muy distinto. Mientras la más grande exigió salir de la residencia, la niña eligió quedarse en el lugar junto a su padre hasta el 16 de noviembre. Wanda confirmó que la pequeña permanecerá allí por el lapso pautado previamente, aunque calificó ese tiempo como excesivo y solicitó medidas judiciales urgentes.

"Por ahora se va a quedar con él", expresó la mediática respecto al plazo vigente que le resulta demasiado largo para sus aspiraciones maternas. Al ser consultada sobre si accionó legalmente para acortar esa permanencia y recuperar la tenencia inmediata, la empresaria fue tajante al responder "Yo la pedí". La intención principal de la madre es revertir cuanto antes la decisión tomada por la pequeña en Nordelta.

Para avanzar con la investigación formal y esclarecer lo sucedido durante la llamada de auxilio, se requirieron peritajes tecnológicos sobre los dispositivos de la niña agredida. La presentadora de televisión exigió que las autoridades revisen en detalle todas las comunicaciones digitales emitidas en ese momento. "También pedí que periten los mails y los mensajes que mandó", sentenció la celebridad para sumar pruebas decisivas a la causa.