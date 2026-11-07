Crisis, reclamos y traición: la terrible decisión del hermano de Tini Stoessel

El conflicto familiar de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo y esta vez involucra de lleno a su hermano Fran Stoessel. El joven habría tomado partido por sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera en medio de las diferencias que mantienen con la cantante y el millonario patrimonio en juego.

El nuevo giro que tomó la novela de Tini se dio a conocer a través del relato de Juan Etchegoyen en Nuevo Día. Allí el periodista explicó la fuerte medida que tomó Fran Stoessel luego de ser influenciado por sus padres para distanciarse aún más de su hermana. Un paso que sorprendió al entorno de la cantante y que profundizó la crisis de la familia.

El periodista aseguró que recibió detalles de una persona cercana a Fran Stoessel. El testimonio describiría un panorama complicado para la relación de la cantante con Fran algo que cambió mucho en estos meses. La relación de Tini con Fran está completamente quebrada explicó. Y utilizó otra frase contundente Lo que antes era tenso ahora es nulo.

Detrás de este distanciamiento habría diferencias vinculadas con cuestiones económicas y gastos familiares que tomaron estado público. Según la reconstrucción que compartió Etchegoyen Fran enfureció por la reacción de su hermana frente a la interna familiar sumando tensión a una situación que ya venía siendo delicada.

Pero el episodio que habría marcado un antes y un después tendría como protagonistas también a Alejandro y Mariana. Según contó el periodista los padres de Tini le plantearon a su hijo que debía elegir de qué lado quería estar. O te ponés del lado de ella o te ponés del lado nuestro De los dos lados no podés estar fue el ultimátum que le pusieron a Fran.

En ese escenario Fran tomó una decisión que debilitó su relación con Tini. Etchegoyen fue concreto al contar qué le transmitieron sobre la postura del joven Lo que me dicen a mí es que Fran eligió estar del lado de sus padres. Sin dudas la influencia de sus padres habría sido determinante para tomar partido hacia uno de los bandos.

De esta forma la división dentro de la familia Stoessel se profundiza. Con Tini Stoessel en medio de una disputa que ya desató repercusiones por las diferencias económicas y los cuestionamientos que trascendieron el escándalo sigue creciendo. Una vez más el vínculo de la artista con su familia quedó bajo la lupa y varios van soltándole la mano.