La muerte de Cristian David Videla, el joven de 22 años que perdió la vida en un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 40, en Sarmiento, generó una profunda conmoción en la comunidad. En las últimas horas se conoció que la víctima era integrante de la Policía de San Juan y también futbolista del Club Juventud Unida de Tres Esquinas, institución que expresó su dolor por la pérdida.

Según trascendió, Videla formaba parte de la fuerza de seguridad provincial y se desempeñaba habitualmente en la Comisaría 8ª de Sarmiento, departamento del que era oriundo. Desde la institución policial aclararon que, al momento del siniestro vial, el joven se encontraba fuera de servicio. Además, profesionales de salud mental brindan acompañamiento a sus familiares.

La noticia también golpeó al ámbito deportivo. Cristian era jugador del Club Juventud Unida de Tres Esquinas, entidad que compartió un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales.

"La Comisión Directiva, jugadores, cuerpo técnico, y familias de Club Juventud Unida acompañan a familiares y seres queridos de la familia Videla en este difícil momento", expresaron desde la institución.

Cómo ocurrió el accidente fatal en Ruta 40

El siniestro ocurrió el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 21.40, a la altura del kilómetro 106 de la Ruta Nacional 40, en Sarmiento.

Según la información judicial, Videla circulaba en una motocicleta Honda CG 150 Titán en dirección de sur a norte cuando, por causas que todavía se investigan, impactó desde atrás contra un tractor Fiat 400 E, de color naranja, que avanzaba en el mismo sentido.

Como consecuencia de la violencia del choque, el joven sufrió heridas fatales y murió en el lugar. En el operativo intervino personal de la Comisaría 8ª y de la UFI Delitos Especiales.

El conductor del tractor quedó detenido

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Facundo Romero. El conductor del tractor, identificado como Juan Ramón Saba Moll, quedó detenido mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es si el vehículo agrícola contaba con las luces y los elementos de señalización correspondientes al momento del accidente.

Sin embargo, la investigación enfrenta una dificultad adicional, debido a que familiares de la víctima provocaron daños en el tractor después del hecho. Esta situación podría complicar algunas de las pericias necesarias para reconstruir cómo ocurrió el impacto.

Mientras la Justicia continúa trabajando para establecer las responsabilidades, la muerte de Cristian David Videla dejó un profundo dolor entre sus familiares, compañeros de la fuerza policial y miembros del club donde desarrollaba su actividad deportiva.