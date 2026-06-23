Portugal encontró su mejor versión en el Mundial 2026 y consiguió una contundente victoria por 5-0 ante Uzbekistán en Houston, por la segunda fecha del Grupo K. La gran figura de la jornada fue Cristiano Ronaldo, autor de un doblete que le permitió alcanzar nuevas marcas históricas en la Copa del Mundo.

El seleccionado dirigido por Roberto Martínez llegaba con la necesidad de sumar de a tres tras el empate en su debut frente a República Democrática del Congo. Esta vez no dejó dudas y resolvió el partido con autoridad desde el inicio.

Cristiano abrió el marcador a los seis minutos del primer tiempo con una definición de volea tras un centro desde la derecha. Más tarde, a los 38 minutos, volvió a aparecer para ampliar la ventaja y firmar su segundo gol de la tarde. Entre ambos tantos, Nuno Mendes había marcado de tiro libre para encaminar la victoria portuguesa.

En el complemento, Portugal mantuvo el dominio del juego y amplió la diferencia con un gol en contra del arquero Abduvokhid Nematov y otro tanto de Rafael Leão para sellar el 5-0 definitivo.

Más allá del resultado, la jornada quedó marcada por los récords de Cristiano Ronaldo. Con sus dos goles, el delantero de 41 años se convirtió en el único futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Además, superó registros históricos de Portugal y pasó a ser el jugador más longevo en convertir un doblete en un Mundial.

El capitán luso también quedó más cerca de otro objetivo personal: alcanzar los 1.000 goles oficiales. Con los dos tantos anotados frente a Uzbekistán llegó a 975 conquistas en su carrera profesional.

La victoria acomodó a Portugal en la cima del Grupo K con cuatro puntos, a la espera de los demás resultados de la zona. Colombia aparece como escolta con tres unidades, mientras que República Democrática del Congo suma una y Uzbekistán cierra sin puntos.

El próximo compromiso de los portugueses será ante Colombia, el sábado 27 de junio, en un encuentro que definirá gran parte de sus aspiraciones en la fase de grupos del Mundial 2026.