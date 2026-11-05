El anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal provocó una ola de mensajes de reconocimiento en el mundo del deporte. Futbolistas, clubes y organismos internacionales utilizaron las redes sociales para despedir al delantero, que puso fin a una etapa de 23 años con el seleccionado.

Entre las figuras que reaccionaron estuvo Neymar, quien comentó la publicación del portugués con una palabra: “Leyenda”. Vinicius Júnior también le dedicó un mensaje y lo definió como “para siempre el número 1”.

Los homenajes de la FIFA y la UEFA

La cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA compartió una imagen que reunió una fotografía de Ronaldo en su debut con otra de su último Mundial. La publicación fue parte de los reconocimientos que recibió el futbolista tras confirmar su despedida internacional.

También se expresaron la UEFA, la Premier League y la cuenta oficial del Balón de Oro. Los organismos destacaron su trayectoria, sus títulos y el legado que deja en el fútbol.

Los mensajes de sus compañeros y clubes

Nani, excompañero de Ronaldo en la selección portuguesa, le dedicó un extenso mensaje en el que destacó su recorrido y su influencia en el equipo nacional. El exfutbolista lo calificó como uno de los mejores de todos los tiempos y agradeció lo que hizo por Portugal.

Rio Ferdinand también lo felicitó por su carrera internacional y resaltó sus 146 goles y los títulos conseguidos con Portugal. Por su parte, Al Nassr, su actual club, le recordó que todavía queda historia por escribir juntos.

La despedida de Cristiano Ronaldo también tuvo repercusión en otras figuras del deporte, entre ellas el tenista Carlos Alcaraz, quien apareció entre las interacciones destacadas en la publicación del delantero.