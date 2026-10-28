La histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sumó un nuevo capítulo. El portugués, por su temporada de 2008 con Manchester United, superó al argentino de 2012 en una votación organizada alrededor del Balón de Oro para elegir la mejor edición ganadora de todos los tiempos.

El resultado se conoció este miércoles 28 de octubre y tuvo una particularidad que generó debate: cada voto costaba €1 y una misma persona podía participar tantas veces como quisiera, siempre pagando nuevamente. No se trató de un nuevo premio oficial, sino de una encuesta entre aficionados.

La iniciativa fue denominada B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) y reunió a futbolistas que habían conquistado el Balón de Oro al menos dos veces. En lugar de evaluar sus carreras completas, los participantes debían elegir una temporada específica.

Cristiano Ronaldo 2008 terminó primero, Lionel Messi 2012 ocupó el segundo puesto y la edición del portugués de 2017 completó los tres primeros lugares.

Cómo funcionó la votación que ganó Cristiano Ronaldo

El mecanismo fue diferente al utilizado para entregar el Balón de Oro tradicional, cuyos ganadores son elegidos mediante una votación de periodistas especializados.

En esta oportunidad, los aficionados ingresaban a la plataforma oficial, seleccionaban una de las temporadas disponibles y abonaban €1 para registrar su elección.

El sistema permitía repetir el procedimiento sin restricciones, por lo que cada participación adicional requería otro pago.

Según los datos difundidos por la organización, 5.009 personas votaron más de una vez. De ese total, 44 emitieron entre 10 y 26 votos, otras 300 participaron entre cinco y nueve veces y 4.665 votaron entre dos y cuatro ocasiones.

Como incentivo, los participantes obtenían una fotografía histórica digital y la posibilidad de ganar dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro 2027.

Por qué el Cristiano Ronaldo de 2008 terminó primero

La versión ganadora corresponde al primer Balón de Oro que conquistó Cristiano Ronaldo, cuando tenía 23 años y jugaba en Manchester United.

Durante la temporada 2007-2008 marcó 42 goles en todas las competencias, ganó la Premier League y levantó la Champions League.

Además, convirtió 31 tantos en el campeonato inglés y se consolidó como una de las principales figuras del fútbol europeo.

En los resultados parciales publicados el 20 de octubre, aquella temporada concentraba el 75% de los votos, frente al 9% que reunía Messi 2012. Estos porcentajes no corresponden al escrutinio definitivo.

Messi 2012 y una marca que sigue vigente

El segundo lugar fue para una de las temporadas más extraordinarias del capitán argentino.

Durante el año calendario 2012, Lionel Messi convirtió 91 goles en 69 partidos entre Barcelona y la Selección Argentina, una cifra que permanece como récord mundial de anotaciones en un mismo año.

Aquella actuación le permitió conquistar su cuarto Balón de Oro consecutivo y consolidó una etapa histórica en el fútbol español.

La elección también incluyó sus otras siete conquistas del galardón. Cristiano Ronaldo, por su parte, participó con las cinco ediciones que ganó durante su carrera.

Por qué no es un nuevo Balón de Oro oficial

La organización aclaró que el B.O.A.T. fue una iniciativa digital para conocer las preferencias de los aficionados y que no contempla la entrega de un trofeo físico.

Tampoco debe confundirse con el Súper Balón de Oro que France Football entregó a Alfredo Di Stéfano en 1989.

Por lo tanto, el resultado no modifica el historial de los premios oficiales: Messi continúa como máximo ganador con ocho Balones de Oro, mientras Cristiano Ronaldo acumula cinco.

La encuesta dejó una nueva victoria simbólica para el portugués, aunque su sistema de pago y votos ilimitados impide interpretar el resultado como una elección representativa de todos los aficionados.