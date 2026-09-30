Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la polémica en la Selección de Portugal. El delantero de 41 años abandonó el estadio Parken de Copenhague y no participó del entrenamiento con el resto del plantel, pocos minutos después de la conferencia de prensa del entrenador Jorge Jesus.

La situación generó una fuerte repercusión en Portugal, donde distintos medios comenzaron a hablar abiertamente de una crisis dentro del seleccionado. El episodio ocurrió en la previa del partido frente a Dinamarca por la tercera fecha de la UEFA Nations League.

Según publicó el diario Récord, Cristiano se subió a una de las camionetas utilizadas por la delegación portuguesa y regresó al hotel. Algo similar había ocurrido en el entrenamiento anterior, cuando tampoco trabajó junto al plantel y realizó ejercicios individuales en el gimnasio del alojamiento.

El “Caso Ronaldo” que sacude a Portugal

El diario A Bola calificó la situación como el “Caso Ronaldo” y habló de un escenario de tensión dentro de la selección. A esto se sumó otro dato que alimentó las especulaciones: el avión privado del futbolista se encontraba en vuelo rumbo a Dinamarca y tendría previsto regresar inmediatamente a España.

Medios como O Jogo y Récord coincidieron en que existía la posibilidad de que el histórico capitán abandonara definitivamente la concentración.

La situación llamó todavía más la atención porque, durante la conferencia de prensa previa al entrenamiento, Jorge Jesus había intentado bajar el tono de la polémica y aseguró que no existía ningún inconveniente con el delantero.

Sin embargo, Cristiano finalmente no salió al campo junto a sus compañeros y se retiró nuevamente del estadio, lo que volvió a instalar interrogantes sobre su futuro inmediato dentro del equipo.

El origen de la tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

El conflicto comenzó después del triunfo de Portugal por 2-1 ante Noruega. Cristiano Ronaldo fue suplente y no ingresó al campo de juego, algo que no le ocurría en un partido de la selección desde 2008.

Jorge Jesus explicó posteriormente que había hablado con el delantero sobre la posibilidad de utilizarlo durante aproximadamente 30 minutos, pero decidió mantener en cancha a Gonçalo Ramos por su rendimiento.

“Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había marcado un gol, le habían anulado otro, sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo”, explicó el entrenador.

Cristiano y el técnico mantuvieron posteriormente una reunión privada en el hotel de la delegación y los primeros reportes señalaban que el encuentro había sido positivo. Sin embargo, su nueva ausencia del entrenamiento volvió a encender la tensión.

Portugal debe enfrentar a Dinamarca por la UEFA Nations League y, mientras continúa la preparación del plantel, todas las miradas quedaron puestas en Cristiano Ronaldo y en la decisión que pueda tomar sobre su continuidad en la concentración.