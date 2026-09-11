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Deportes > Fútbol internacional

Cristiano Ronaldo busca superar un récord histórico que mantiene River

El equipo saudí llegó a 93 partidos consecutivos convirtiendo y quedó a un paso de superar el registro liguero de River.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Al Nassr igualó una marca goleadora de River y Cristiano Ronaldo buscará superarla en la próxima fecha de la liga.
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