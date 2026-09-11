PUBLICIDAD PUBLICIDAD Deportes > Fútbol internacionalCristiano Ronaldo busca superar un récord histórico que mantiene RiverEl equipo saudí llegó a 93 partidos consecutivos convirtiendo y quedó a un paso de superar el registro liguero de River.POR REDACCIÓNHace 0 horasAl Nassr igualó una marca goleadora de River y Cristiano Ronaldo buscará superarla en la próxima fecha de la liga.Al-NassrCristiano RonaldoFUTBOLINTERNACIONALRÉCORDHistoriaPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}