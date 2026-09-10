Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo para Al Nassr en la Saudi Pro League 2026. A los 41 años, el delantero portugués marcó uno de los goles del triunfo por 2-1 ante Abha, correspondiente a la sexta jornada del campeonato.

El atacante apareció dentro del área con una de sus principales especialidades. Tras recibir un centro, se elevó por encima de los defensores y conectó un potente cabezazo hacia el segundo poste que dejó sin posibilidades al arquero rival.

El festejo tuvo una importancia que excedió el resultado del encuentro. Con esta conquista, Cristiano Ronaldo alcanzó los 979 goles oficiales durante su carrera, contabilizando sus registros con clubes y la Selección de Portugal.

La cifra lo dejó a solamente 21 goles de alcanzar los 1000 tantos, una marca que se transformó en uno de los principales objetivos del tramo final de su trayectoria profesional. Su continuidad goleadora en Arabia Saudita mantiene abierto el desafío.

A 21 goles de una marca histórica

El registro de 979 goles refleja la vigencia de un delantero que continúa siendo protagonista pese al paso de los años. Ronaldo mantiene un elevado ritmo de anotaciones y busca aprovechar cada partido para acercarse a una cifra inédita en el fútbol de élite.

El portugués también alcanzó las 1.334 apariciones oficiales entre sus participaciones con los distintos clubes de su carrera y la Selección de Portugal. Su producción ofensiva continúa siendo uno de los principales argumentos de Al Nassr.

La regularidad que viene mostrando en el campeonato saudí alimenta la expectativa sobre cuándo podría alcanzar los 1000 goles. Con 21 conquistas por delante, el objetivo dependerá de su continuidad física y de la cantidad de partidos que dispute durante los próximos meses.

El desafío de los 1000 goles

La búsqueda de los 1000 goles se convirtió en el gran desafío individual de Cristiano Ronaldo para los próximos meses. Después de superar las 900 conquistas y acercarse progresivamente a las cuatro cifras, cada nuevo tanto adquiere un significado especial.

Ante Abha volvió a demostrar que mantiene recursos para marcar en diferentes situaciones. Esta vez fue con un cabezazo, pero su capacidad para definir dentro del área continúa siendo una de las características que sostienen su protagonismo.

Con 979 goles oficiales y 1.334 apariciones, el portugués quedó a 21 tantos de una cifra que marcaría otro capítulo en su carrera. Mientras Al Nassr continúa su camino en la Saudi Pro League, Ronaldo mantiene intacto el objetivo de alcanzar los 1000.

Su impacto en Al Nassr

Desde su llegada a Al Nassr, Cristiano Ronaldo se convirtió en la principal referencia ofensiva del conjunto de Riad. Con el tanto frente a Abha, el delantero llegó a 126 goles en 147 partidos oficiales con la institución saudí.

Su influencia no se limita a los números individuales. Ronaldo también ejerce como uno de los principales referentes de un equipo que busca mantenerse competitivo en el fútbol saudí y que tiene en el portugués una pieza determinante para resolver los partidos.

El atacante ya consiguió un título con Al Nassr desde su llegada al club. Fue campeón de la Liga Saudí durante la temporada pasada, uno de los logros colectivos que acompañan su producción goleadora en el fútbol de Arabia Saudita.